Nelly Furtado ha revelado este martes que le diagnosticaron el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH).

En declaraciones a 'Fault Magazine', la cantante canadiense, de 44 años, cuenta, mientras posa para su sesión de fotos en seis meses, que le pronosticaron la afección hace 18 meses.

Sobre su diagnóstico, Nelly ha detallado que desde que fue diagnosticada como adulta, no ha sido "demasiado dramática al respecto" y se ha centrado en "encontrar soluciones" para controlar la afección.

La artista, que saltó a la fama por sus exitosos temas 'I'm like a bird' y 'Maneater', junto con su aclamado dúo Broken Strings con James Morrison en 2008, ha concedido una entrevista y una sesión gráfica a la citada revista. En las distintas imágenes, Furtado muestra su increíble figura con un extremado mono con efecto óptico.

Al referirse a su diagnóstico, señala: “Me acaban de diagnosticar TDAH en los últimos 18 meses de mi vida. Creo que lo he tenido toda mi vida, pero tocar instrumentos seis días a la semana cuando era niña me mantuvo bajo control", subraya y añade: “Así que ahora he estado usando coreografías y entrando al estudio de baile como una forma natural de lidiar con mi TDAH. Encuentro que la disciplina realmente ayuda a mi cerebro. La buena noticia es que estoy conociendo muy bien mi cerebro. Me encanta hablar de eso, así que espero compartir mi experiencia con la gente y tener conversaciones al respecto".

Furtado ha dejado claro que padece el tipo de TDAH de falta de atención, "no el tipo hiperactivo. Lo he tenido toda mi vida. Creo que probablemente fue una bendición que no lo supieran hasta ahora. Porque creo que ahora soy lo suficientemente madura para no ser demasiado dramática al respecto y solo lidiar con eso y encontrar soluciones en lugar de detenerme en el lado emocional", concluye.

El TDAH es un trastorno mental que afecta el comportamiento. Las personas con la afección se sienten inquietas, pueden tener problemas para concentrarse y pueden actuar de forma impulsiva.