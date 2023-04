Concha Velasco es una de las actrices más queridas en España: con casi setenta años de profesión a sus espaldas, ha interpretado personajes en películas tan icónicas como 'Más allá del jardín', 'La verbena de la paloma' o 'Las chicas del cable'.

Ahora, con 83 años, la actriz pasa por un estado de salud delicado: la grave artrosis que padece le impide moverse con total libertad y sufre de problemas en el hígado que se suman al cáncer que superó recientemente.

Tras un breve paso por el hospital, el pasado 31 de diciembre, Concha Velasco regresó a su residencia en Las Rozas, en Madrid llamada Orpea Punta Galea. Ahora, aunque su estado de salud parece estable, tanto figuras artísticas como del mundo del corazón permanecen muy pendientes a su pronóstico de salud.

Lola Herrera, amiga íntima de Concha Velasco y muy cercana a esta, acaba de recibir el premio a su interpretación como protagonista en la obra 'Cinco horas con Mario' en la primera edición de los premios Talía.

Antes de recibir el reconocimiento de la mano de Antonio Banderas, la intérprete ha dedicado unas palabras: "Llevo 65 años de camino en los que no me he bajado del escenario, pero no me he planteado dejarlo. Es mi sitio y ahí me siento bien". Sobre su carrera, ha reconocido que no ha sido un camino de rosas y que "aunque el escenario te da muchas cosas, necesitas energía y mucha disciplina para poder abordarlo; hacer giras, la función todos los días... y eso es a fuerza de disciplina y de tener una cabeza que funcione, claro".

En el balance de su carrera, ha reconocido que ha tenido "muchos altibajos y muchos descontentos, muchas alegrías, muchas emociones" y que "esto del teatro es algo muy difícil, muy complicado, hay que tener mucha paciencia, si puedes , hay que ser muy constante".

Durante el discurso, Lola Herrera ha querido dedicar unos instantes a su amiga Concha Velasco con unas palabras que confirman lo que ya todo el mundo sabía: "dentro de las posibilidades, está muy bien. Está ahí, está muy cuidadita" y ha añadido que "es muy luchadora, siempre lo ha sido. La hecho de menos"