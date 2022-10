Estuvo a punto de representar a España en Eurovisión, pero finalmente fue Serafín Zubiri el que ocupó ese lugar en el escenario. Puede que no reconozcas el aspecto de Gema Castaño, pero si has tenido infancia o hijos, la has escuchado mil veces. La cantante dio voz a Pocahontas con la famosa Colores en el viento de la película de Disney.

La artista ha confirmado este domingo en Telecinco que quiere representar a su país en el Festival de la Canción que siguen más de mil millones de personas. Gema Castaño ha tenido una gran presencia en el teatro musical, en el que ha trabajado en títulos como Los Miserables, La maja de Goya o El diluvio que viene. Eso sí, cada vez que ofrece un concierto, como ella misma confirma, no se olvida de los temas de Pocahontas, que marcaron su carrera profesional. En 2023 el Benidorm Fest celebrará su segunda edición, y estará presentado por Mónica Naranjo e Inés Hernand. De este certamen saldrá el representante español. RTVE ha confirmado que el próximo 27 de octubre anunciará quiénes serán los 16 concursantes, que se verán las caras a finales de enero y principios de febrero en el Palacio de Deportes L'Illa de Benidorm. El ente público ha recibido 876 candidaturas, que deben ser de canciones originales de entre dos minutos y medio y tres minutos y que no hayan sido publicadas (tampoco parcialmente). ¿Estará Gema Castaño entre ellas, o habrá olvidado presentarse y tendrá que seguir cantando con la voz de las montañas (y colores en el viento descubrir)?