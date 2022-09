Ismael Beiro prepara su salto al mundo de la política. El ganador de la primera edición de 'Gran Hermano' en Telecinco ha anunciado que tiene intención de presentarse como candidato a la alcaldía de Cádiz, su ciudad natal, en las próximas elecciones municipales de 2023.

Tras la publicación de esta noticia en El Independiente, su protagonista intervenía en 'Ya es verano' para dar detalles sobre el proyecto en el que trabaja: "No seré nunca político, sino gestor y de una manera independiente". "Tengo intención de presentarme si movilizo todo lo necesario para cambiar la ciudad. Hace falta el compromiso de muchas personas, estoy dispuesto a trabajar desde donde sea para que mi ciudad prospere", afirmó.

Durante su conversación con Frank Blanco en el espacio de Telecinco, el gaditano comentó que está preparando "un bonito proyecto de ciudad para sacar adelante los problemas de Cádiz". Lo hará, según explicó, "con muchas personas que no necesariamente tienen que estar vinculadas a algún partido político".

Sobre este aspecto profundizó en el mencionado medio digital: "Voy a liderar la candidatura de unas cuantas formaciones políticas a las que he pedido que sean transversales, que no piensen tanto en clave de izquierdas o de derechas como en la ciudad, en Cádiz".

Aunque se define como "de centro liberal pero independiente" y asegura que no tiene "devoción a unas siglas determinadas", Beiro tiene palabras positivas para políticos del PP como Juanma Moreno, a quien se refiere como "una persona muy trabajadora". También para Alberto Núñez Feijóo: "Lo veo honesto, que ya es mucho decir que un político de partido sea honesto. Seguro que algo más puede hacer por este país".

En cambio, aprovecha para arremeter duramente contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Me recuerda a aquellas marionetas que llegaban cuando éramos pequeños a las plazas de los pueblos. Vale más como personaje tipo ‘clown’, cómico, capaz de trasladarnos a una realidad que no existe y que no tiene nada que ver con lo que había contado. Es un ‘Napoleón marca Hacendado’. Un ilusionista con buenos trucos".