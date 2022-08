Christian Gálvez, el antiguo presentador de ‘Pasapalabra’, no ha visto su carrera más que menguar desde que el exitoso programa migrara de Telecinco tras una denuncia por plagio. Después de este incidente, que se llevó buena parte de la audiencia más fiel de Mediaset, el periodista ha ido saltando de un programa a otro sin alcanzar los números previstos.

De forma paralela, el presentador se divorció de Almudena Cid (la que fue su pareja durante varios años) para comenzar una relación con Patricia Pardo: actual presentadora de ‘El Programa de Ana Rosa’ que durante sus vacaciones pasa a ser ‘El programa del verano’ conducido por Beatriz Archidona.

Ambos famosos se han dejado ver en varias ocasiones, e incluso hemos escuchado a Christian Gálvez declarando su amor en directo por Patricia Pardo. Pero, aunque su vida sentimental parece que está saliendo a flote, no se puede decir lo mismo de su trayectoria laboral.

Tras la compra de ‘Pasapalabra’ por Atresmedia, Gálvez ha transitado por varios programas de Mediaset intentando buscar un éxito de audiencia que todavía no se ha materializado: comenzó su andadura por ‘Alta tensión’ un programa que se trasladó de Telecinco a Cuatro después de que no consiguiera la audiencia esperada.

Finalmente, Galvez acabó como presentador junto a Carolina Cerezuela de ‘Esta noche gano yo’ un programa que se esperaba un éxito, ya que consiste en poner a competir a famosos como Belinda Washington o Miriam Díaz.

Pero el programa no ha conseguido los resultados esperados, y en un nuevo revés para Gálvez, la cadena ha decidido trasladarlo del prime time al late night: si ‘Esta noche gano yo se emitía hasta ahora los martes a las 22:00, ahora pasará a las 00:00.