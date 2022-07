Edurne ha sorprendido a sus seguidores con una mala noticia. La cantante, que lanzaba el pasado mes de enero la edición 'deluxe' de su álbum 'Catarsis', ha anunciado en sus redes sociales que debe cancelar todos sus compromisos profesionales debido a un problema de salud.

Tras compaginar su gira de conciertos con las grabaciones de la nueva edición de 'Got talent', donde ejerce como jueza, la artista ha visto resentida su voz y los médicos le han recomendado reposo absoluto para poder recuperarse. Así lo contaba ella: "Hace más o menos un mes, os conté que estaba un poco regular de la voz y que me habían mandado reposo vocal sin cantar unas semanas".

Sin embargo, al no mejorar, Edurne ha tomado la decisión de cancelar su gira de conciertos por España, al menos durante las próximas semanas: "He intentado compaginar el trabajo que tenía, sin cantar, pero desgraciadamente no he podido recuperarme. Así que, junto con mi equipo, hemos tomado la decisión de cancelar todo lo que tengo en estas tres semanas, y guardar un reposo vocal absoluto hasta agosto para poder recuperarme 100%", admitía.

"Quiero volver a la gira más fuerte que nunca, estoy deseando veros, y que cantemos y bailemos juntos. Gracias por comprenderlo, por todo el apoyo que estoy recibiendo y por todo el cariño que me dais siempre!!", añadía