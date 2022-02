Perdió el conocimiento en el cuarto de baño. “Me reventé la oreja contra el suelo. Me desperté en un charco de sangre. Me tuvieron que dar doce puntos”. Así resume el actor y director Santiago Segura en Instagram el accidente que casi le cuesta la vida este viernes por culpa de “la presión, la ansiedad y la tensión acumulada”.

“Está bien que sepáis –justifica su post- que 'los famosetes' también tienen/tenemos momentos chungos como todo hijo de vecino”. “La vida –insiste- no es siempre maravillosa”. El cineasta estaba rodando la tercera entrega de ‘Padre no hay más que uno’. El rodaje, confiesa, ha sido “especialmente complicado”. “La sexta ola ha traído cambios de plan, parones, retrasos e incluso la baja de algún miembro del reparto por el maldito coronavirus”, detalla. El estrés acabó pasándole factura el viernes. Cayó redondo en el baño. View this post on Instagram A post shared by Santiago Segura (@ssantiagosegura) El actor y director enseña en Instagram la herida de la oreja, ya sin puntos. Este fin de semana, informa, actúa en Alicante con Flo y con Mota. “Todo bien”, promete. “Aunque no puedo olvidar –añade a continuación- que si en vez de amortiguar el golpe con la oreja, hubiese caído sobre la nuca o la sien, quizás no estaría aquí contándolo”. Moraleja: “Disfrutad de la vida –concluye Segura-, que cualquier día puede ser el último”. “Y vigilad el estrés y la tensión, ¡son armas mortíferas!”.