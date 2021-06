Toñi Moreno está de celebración, ya que este lunes cumple 48 años. Aunque, en su caso, lo de 'celebración' es un decir, puesto que la presentadora ha empezado el día de su cumpleaños en el hospital tras una caída por las escaleras que ha acabado con su pierna derecha vendada y el consejo médico de pasar una semana de reposo obligado.

Un contratiempo que Toñi se ha tomado con el sentido del humor que la caracteriza, compartiendo una imagen a través de su cuenta de Instagram en silla de ruedas desvelando por qué había acabado de esa 'guisa' en el día de su cumpleaños. "Hoy caen 48 años y no se como han pasado tan rápido!!!! Y aquí me tenéis, con la "pata" tiesa después de un fallo de calculo con unas escaleras que no debían de estar ahí. Una semana de reposo y listo", ha señalado la gaditana, quitando hierro a su caída y anunciando emocionada cuál ha sido su mejor regalo de cumpleaños: "Ya tengo fecha para vacunarme".

Una gran noticia que llega dos días después de uno de los momentos más especiales en la vida de Toñi, el del bautizo de su hija Lola, de año y medio, que tuvo lugar en la ermita de la Virgen del Rocío el pasado sábado, tal y como la orgullosa y emocionada mamá compartió con sus seguidores en redes sociales.

Una celebración en la que Toñi contó con el apoyo de toda su familia, con quien ahora soplará, en su casa de Sevilla y en reposo por su caída por las escaleras, las 48 velas de su tarta, contando los días para recuperarse totalmente y ponerse el frente de 'Viva la vida', ya que como anunció recientemente, la gaditana será la sustituta de Emma García como presentadora del magazine de Telecinco este verano.