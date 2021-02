'La isla de las tentaciones' es uno de los formatos estrella de la televisión en estos momentos y tiene muchos seguidores. Algunos rostros conocidos ya se han declarado fans del programa, como el jugador del Betis, Joaquín Sánchez, o el último en hacerlo, el político Ignacio Aguado.

En una entrevista concedida a Abc, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid ha hablado de sus programas favoritos y ha sorprendido por su declaración en torno al programa presentado por Sandra Barneda: "Me he enganchado a 'La isla de las tentaciones', me sirve para poner encefalograma plano, descansar y entretenerme". "Los programas como ‘Sálvame’ son fantásticos, tienen 3 millones de audiencia", ha añadido evidenciando que también sigue de vez en cuando el formato de La fábrica de la tele.

El político no ha tenido reparos en sincerarse sobre lo que se ve y lo que no en televisión: "Me rebelo contra la versión intelectualoide y elitista, de ver los documentales de la 2 o la BBC sin subtítulos... En la calle todo el mundo sabe quién es Kiko Matamoros y Rafa Mora". "No veo 'La isla de las tentaciones' para culturizarme. Otra cosa es que haya un político que lo reconozca abiertamente, aquí hay que hacer pedagogía", ha declarado en modo reivindicativo y sin tapujos.

En esta misma entrevista, Aguado también ha querido aclarar el rumor que siempre le ha rodeado sobre si se ha hecho un injerto capilar: "Tomo pastillas para el pelo y me aplico productos, ese es mi secreto. Lo importante es que lo mantengo. Si tuviera más pelo, mejor, eso sí. Defiendo que la gente se haga lo que quiera para sentirse bien", se ha sincerado.