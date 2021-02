Anabel Pantoja ha vivido innumerables tardes complicadas en 'Sálvame', pero a buen seguro ninguna como la del pasado lunes. Y es que en medio de rumores de embarazo después de que su novio, Omar Sánchez, publicase una imagen en sus redes sociales en la que se le veía una sospechosa barriguita, la sevillana no dudó en someterse a una prueba de embarazo en directo.

Y cual fue su sorpresa - y la de todos nosotros - cuando el test dio un claro positivo que desvelaba que Anabel estaría embarazada por primera vez. Una noticia que, según la colaboradora, era imposible, pero que la dejó de lo más preocupada echando 'cuentas' al terminar el programa.

Para salir de dudas, la sobrina de Isabel Pantoja compraba otra prueba de embarazo al abandonar 'Sálvame' para salir de dudas y, consciente de que todos sus fans estaban en un sinvivir ante la noticia de su posible maternidad, no ha dudado en compartir el resultado definitivo a través de Instagram. ¡No está embarazada! "Lo siento por todas las felicitaciones y alegría por parte de vosotros pero no es mi momento y cuando venga os enteraréis de verdad. De momento aun no podéis encasillarme de 'embarazada'", aseguraba una Anabel satisfecha mostrando su test de embarazo negativo.

Y, además, ha querido compartir una reflexión después de que todo el mundo diese por hecho su estado de 'buena esperanza' por su abultada barriga, que forzó para la fotografía. Así, Anabel ha publicado otra imagen del mismo momento en el que se ve que apenas tiene tripa y, con estas palabras, ha respondido a los que critican su peso: "Se trata de no señalarte porque tengas barriga, se trata de que cuando esté en el estado que esté lo diré pero por mi sobrepeso o mi tripa de más no dar por cierto que lo estoy. En el 2021 después de esta puta pandemia sigamos estando en la edad de piedra con ese tipo de comentarios. Te amo Omar. Lo nuestro llegará cuando tú y yo queramos".