Ya lo dice el dicho popular... "quien no arriesga no gana", pero también está claro que el refranero no siempre acierta y, en ocasiones, dar un giro radical a tu look conlleva algún tipo de riesgo.

Eso hemos pensado al ver a Ricky Martin que, demostrando una vez más que le encanta jugar con su aspecto, se ha teñido la barba cuidada que lleva hace algún tiempo de un llamativo rubio platino casi blanco. Un cambio tan arriesgado como original que nos recuerda al que Fernando Tejero luce ahora por exigencias del guion, aunque en el caso del actor también acompaña su barba casi blanca de un pelo tan rubísimo como el de Paris Hilton.

Muchos de sus fans se han llevado las manos a la cabeza preguntándose qué ha hecho Ricky tiñendo su barba de un color tan llamativo.