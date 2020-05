Isco se defiende de los ataques en Twitter: "No soy verde, rojo, naranja ni azul"

Isco Alarcón ha querido salir al paso de las críticas recibidas por un like en Twitter. El futbolista dio 'me gusta' a la foto que publicó el rapero Rayden con una camiseta en la que se podía leer ACAB (All Cayetanos Are Bastards).

Tras el revuelo generado, Isco ha querido compartir un mensaje en su perfil de Instagram para aclarar que no se identifica con ningún partido político ni con ningunas siglas.

"Pasaba por aquí simplemente para aclarar que yo no soy verde, ni rojo, ni naranja, ni azul... Simplemente soy un español más", comenzaba explicando el novio de Sara Sálamo.

Y terminaba con "decepcionado, cansado y preocupado ante una situación tan insólita como esta. Aterrado ante la cantidad de víctimas que ha causado esta pandemia. Mi opinión, si es que a alguien le interesa, es que es momento de que los políticos (sean del partido que sean) estén unidos. A mí con esas actitudes no me representa ninguno. Es momento de ser responsables".