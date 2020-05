El aprendizaje de Marta Sánchez tras celebrar su 54 cumpleaños confinada

Marta Sánchez ha cumplido esta semana años. Un cumpleaños diferente en el que la cantante no ha podido disfrutar de la compañía de sus familiares y amigos. Debido al actual estado de confinamiento al que estamos sometidos, la artista ha tenido que vivir una pequeña celebración que la ha llenado por completo.



Como ha confesado ella misma en su perfil de Instagram, este 8 de mayo será un día difícil de olvidar. "Pues os voy a decir una cosa; ayer viví uno de los mejores cumpleaños de mi vida", comenzaba explicando Marta.



Y es que este cumpleaños confinada le ha hecho darse cuenta de que "los lazos del querer, vencen cualquier impedimento y dificultad; que no hay barrera que se interponga entre los sentimientos y que no hay nada más bello y que reconforte más que un 'te quiero' sincero. Ayer no me distraje con artificios ni con grandes alardes; ni con elegir galas ni tacones, ni en ser la mejor anfitriona. Ayer me dejé querer y me entregue a la sencillez, relajada y agradecida, apreciando la magia de lo improvisado, dando gracias por tanto mensaje sincero, por tanto tiempo invertido por vosotros en los vídeos que me dedicasteis, que tanto me emocionaron...".





Un mensaje que termina con "... Es increíble que todos los mensajes estén llenos de cariño! No sabéis lo afortunada que soy por ello!!! No tengo palabras. Por eso, os voy a decir una cosa; GRACIAS por formar parte de mi mejor cumpleaños".