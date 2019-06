Miley Cyrus y su sugerente 'top less' por el aborto en EEUU

Miley Cyrus tiene acostumbrados a sus seguidores a sugerentes posados. En esta ocasión, la joven artista ha ido más allá y ha utilizado sus redes sociales para posicionarse a favor de la legalización del aborto en Estados Unidos.



"Don't fuck with my freedom (No me jodas con mi libertad)", es lo que se puede leer en el texto de la publicación, en la que Miley Cyrus sortea la censura de los desnudos de Instagram tapando sus pechos con unos pomelos.





