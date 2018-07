Tras la polémica en la que se vio envuelta hace menos sobre un tópico de la raza gitana, Paula Echevarría vuelve a ser objeto de críticas. Lo cierto es que la influencer está viviendo una etapa complicada ya que todo lo que hace se mira con lupa y se juzga.



Esta vez la bomba ha estallado a raíz de una publicación en su Instagram en la que sale posando para una revista del mes de mayo. En la imagen Paula luce un look muy veraniego con una parte de arriba de bikini y una enorme falda de tul.





Aunque cuando se publicó en la revista no tuvo ninguna repercusión negativa, dos meses después esta imagen ha incendiado las redes y ha desatado una ola de comentarios desproporcionados en los que se falta a Paula por abusar del maquillaje. En los más de 500 comentarios que tiene la publicación podemos leer mensajes como:Muchos de sus followers se han vuelto en su contra estos últimos días, pero no todos y es que Paula todavía cuenta con muchos seguidores que no dudan en defenderla a ultranza:al contrario, la he visto presumir de otras personas". Además, su excompañero de serie, Miguel Ángel Silvestre no ha dudado en quitarle hierro al asunto y apoyar a su amiga comentandoEsta misma fotografía la encontramos publicada en la cuenta de Paula el 3 de mayo y, cuando todavía nadie sabía todo lo que iba a suceder meses después, una seguidora ya lo presagiaba mediante un comentario: "Se que siempre sales super divina, pero para cuando una foto sin retoques. Paula te haría más normal, últimamente parece que estas en nivel Dios por encima del resto... Y cuidado que las caídas son muy malas".Pero,Lo cierto es que si echamos la vista atrás y miramos los posados de otras modelos -no solo en la revista , sino en cualquier revista de moda- todas y todos aparecen con exclusivas y cuidadas producciones, con maquillajes muy cargados realizados en la mayoría de ocasiones por expertos que buscan conseguir una imagen impecable donde luzcan mejor que nunca: abdominales de infarto para ellos, torsos espectaculares y cuerpos y caras divinas que acaban subiendo a sus cuentas personales... pero sin tantos comentarios tan negativos como los queSin duda, una de las grandes desventajas de la fama -los hates- que -en este caso-