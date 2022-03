Las redes sociales como TikTok, no solo sirven para ver vídeos cortos y entretenidos con los que pasar el rato o reírnos. Estas también nos enseñan curiosidades o nos descubren cosas. Recientemente, se ha hecho viral un vídeo en TikTok en el que se muestra cómo conseguir patatas fritas del McDonald´s gratis. Te lo mostramos.

El nuevo viral de TikTok sobre McDonald's

El descubridor de este truco, o así menos quien lo ha popularizado es Orlando Johnson, quien ha revelado cómo podemos conseguir patatas fritas de forma gratuita en McDonald´s, además de forma bastante fácil.

En el vídeo se ve cómo Johnson se acerca al mostrador de atención al cliente con el cartón de patatas fritas y pide a la persona que lo atiende que se lo rellene. Esta, sin objetarle nada accede y le coge el cartón para devolvérselo lleno. Eso sí, antes de nada hay que señalar que se debe haber comprado antes patatas fritas en el estabelecimiento para lograr este truco, independientemente de si se han pedido a parte o dentro del menú, ya que el "poder" se encuentra en el cartón.

El vídeo a las pocas horas de publicarse se ha hecho viral y mucha gente lo ha replicado en sus McDonald´s más cercanos, tal y como apuntan en los comentarios. No obstante, señalar que hay quien lo ha intentado con los nuggets y no le ha funcionado. Por otro lado, hay quien ha asegurado haberlo intentado y no le ha funcionado.

Y es que, esto se trata más bien de un gesto de buena fe de los empelados y no es una política interna de la empresa, dependiendo así más de "suerte" que de otra cosa. No obstante, no está de más intentarlo, sobre todo viendo los resultados que apuntan en los comentarios.

Actualmente el vídeo cuenta con 1,1 millones de visitas y más de 111.000 "me gusta".