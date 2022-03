El libro Fake News, del artista y profesor de Bellas Artes de la Universidad de Murcia Antonio García López, ha sido seleccionado como parte de la exposición 100x100 Libri d’artista que puede verse en el Museo Marino Marini de Florencia y el Espacio de Arte Sincresis de Empoli (Florencia). Se trata de un trabajo que aborda, desde la ironía y la crítica social, un tema actual como son las noticias falsas o más conocidas con la denominación inglesa de Fake News.

Como explica el autor, “en un mundo cada vez más polarizado, donde la batalla por la desinformación forma parte de los intereses más oscuros, los bulos se han vuelto tan cotidianos que cada vez cuesta más distinguir entre lo real y lo falso. Esa delgada línea entre lo real y lo falso no es ajena al mundo del arte”.

Fake News, es un libro de artista que incide en lo vulnerables que somos a la desinformación dirigida por los intereses económicos del poder, “y que busca socavar nuestra verdadera capacidad de pensamiento y de libertad”, sostiene Antonio García. El libro de artista Fake News está lleno de titulares y de imágenes reales pero que deliberadamente han sido manipulados y vueltos a combinar para apelar a la mirada del espectador, a poner en cuestión lo sesgado de los acontecimientos que a diario nos asaltan, desde declaraciones de guerra, hasta declaraciones de amor. Los veintidós collages y la carpeta que los agrupa han sido complementados con un vídeo-collage dónde el artista nos habla de sus motivaciones y también de un probable final apocalíptico si no evitamos sucumbir a los envites de la desinformación.

Finalmente, Fake News se articula como una serie encadenada en la línea de los Desastres de la guerra de Goya o The American Way of Life de Josep Renau, y es por tanto un trabajo artístico claramente antibelicista, no solo desde la óptica estrictamente militar, también desde la desinformación y la manipulación como otras formas de guerra.