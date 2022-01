Pese a no haber cumplido aún un año de vida, la Oficina de Atención Social de la UMU ha tenido la oportunidad de ayudar de muchas formas al estudiantado universitario más vulnerable. La última herramienta lanzada por este servicio en este sentido son las ayudas económicas permanentes de urgente necesidad, las cuales tienen por objetivo dar respuesta de forma ágil y rápida a situaciones excepcionales, y por tanto imprevistas, de estudiantes universitarios que podrían verse obligados por las circunstancias al abandono de sus estudios universitarios o sufrir una merma importante en su rendimiento académico.

Estas ayudas de urgente necesidad, dirigidas a un alumnado muy específico (en los que tienen que concurrir unas circunstancias muy determinadas, unas necesidades de carácter económico que no puedan ser solventadas a través del sistema público de servicios sociales o por las entidades del tercer sector), se encuentran enmarcadas en la gestión prestaciones económicas, que junto al servicio de atención social y a la investigación y transferencia del conocimiento conforman los pilares que guían la actuación de la Oficina de Atención Social.

Las ayudas económicas de urgente necesidad pretenden evitar situaciones de abandono de los estudios o la merma del rendimiento académico

Para acceder a estas ayudas, basta con ser estudiante de la Universidad de Murcia, no ser beneficiario de becas para el estudio o cualquier ayuda de análoga naturaleza, carecer de rentas o patrimonio con el cuál poder dar respuesta a su situación de urgente necesidad, y acreditar documentalmente la situación de urgente necesidad, justificando que la falta de apoyo económico inmediato puede repercutir negativamente en su rendimiento académico o en la continuidad de sus estudios universitarios.

«Desde que se puso en marcha la Oficina de Atención Social el año pasado, hemos atendido situaciones muy complicadas que, si bien son excepcionales, no dejan de ser una prioridad para nosotros. Detrás de cada caso, de cada atención, hay una persona con su realidad, con su complejidad y su problemática. No queremos que ningún estudiante se vea privado de continuar sus estudios universitarios por no poder dar respuesta a estas situaciones excepcionales», afirma José Ángel Martínez, coordinador de la Oficina de Atención Social de la UMU.

Entre las acciones que este servicio ha llevado a cabo desde su creación destacan la puesta en marcha de un servicio de atención social prestado por graduadas en Trabajo Social, y la publicación de dos convocatorias de ayudas económicas a estudiantes universitarios; una para el pago de matrícula y otra de ayudas de urgente necesidad.

Mapa de Recursos Sociales

Cuando se comenzó a configurar la Oficina de Atención Social, se entendió que lo primero que se debía hacer era partir de un diagnóstico preliminar, es decir, conocer cuáles eran las necesidades y problemáticas del estudiantado con la finalidad de ofrecer las respuestas precisas. Por ello, se trabajó intensamente en la elaboración del Mapa de Recursos, un documento técnico y divulgativo, una guía de los recursos a los que pueden acceder los estudiantes según diversas situaciones de necesidad social.

En el acto de presentación del Mapa de recursos sociales para el estudiantado universitario, herramienta disponible en el portal web um.es/web/oficinasocial, el CEUM hizo entrega de una cheque por valor de 5.461,21 euros a la Oficina de Atención Social, que destinará el dinero a abonar parte de las matrículas de aquellos estudiantes de grado, máster o doctorado que en el curso 2021-22 se encuentren en situación de vulnerabilidad tanto económica como social.

Consulta el Mapa de Recursos Sociales de la UMU