En su sesión plenaria del Jueves día 24 de Junio, la Real Academia Española ha elegido al Profesor Doctor Jose María Pozuelo Yvancos, Académico Correspondiente, plaza que tuvo con anterioridad el también murciano y Profesor de la Universidad de Columbia, Gonzalo Sobejano, doctor Honoris Causa por la UMU a finales de los años 80.

La Real Academia ha destacado la extensa obra científica del profesor Pozuelo tanto en Filología como en estudios de Teoría y Crítica literaria. Su obra, que suma 26 libros y más de doscientos artículos científicos, ha sido refrendada por su dilatada labor académica en UMU y en las Universidades de las que ha sido profesor Visitante, como París, Ginebra, Universidad de Virginia, City University of New York etc.

Licenciado en Filología por la Universidad de Murcia, es catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universidad de Murcia desde 1983. En 1985 se convirtió en el primer director de la revista Campus de la UMU, decana de la prensa universitaria española. Ha sido profesor visitante y conferenciante en diversas universidades europeas y americanas. Ha publicado 26 libros (El lenguaje poético de la lírica amorosa de Quevedo, Poética de la ficción, Teoría del canon y literatura española o De la Autobiografía. Teoría y estilos) y más de 200 artículos. Desde 1999, es crítico literario del suplemento cultural del periódico ABC.

La categoría de académico correspondiente, formalizada en los estatutos de 1859, distingue a personas reconocidas por sus investigaciones, estudios y publicaciones sobre distintas materias relacionadas con la lengua o la literatura españolas. Están organizados en tres categorías, en función de su lugar de procedencia: españoles, hispanoamericanos y extranjeros.

El artículo XIII de los estatutos de la RAE estipula que los correspondientes, en sus distintas modalidades, «podrán asistir a las juntas de la Academia solo cuando se trate de materias literarias o lingüísticas, en las cuales tendrán voz».

De acuerdo con lo previsto en los artículos 13 y 14 del reglamento de la RAE, «la provisión de plazas de académicos correspondientes españoles será fijada, en cada caso, por el Pleno a propuesta de la Junta de Gobierno.

El procedimiento para la presentación de candidaturas de correspondientes se ajusta a lo indicado para los académicos de número en el artículo X de los estatutos de la RAE, que establece que las candidaturas de nuevos miembros de la corporación deben estar avaladas por tres académicos.

Contribuyen a los fines de la institución desempeñando las tareas que esta les encomienda e informando de las variantes del español en sus lugares de residencia.