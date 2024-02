Los neandertales crearon prácticos adhesivos para integrar sus herramientas de piedra

Los arqueólogos han encontrado rastros de antiguos adhesivos multicomponentes a base de ocre en herramientas de piedra de 40.000 años de antigüedad en Le Moustier, Francia: fueron desarrolladas por los neandertales, en una nueva demostración de la creatividad y la habilidad de nuestros ancestros.

Investigadores de la Universidad de Tübingen, en Alemania, descubrieron elementos en el yacimiento francés de Le Moustier que atribuyen a los neandertales, demostrando una mayor capacidad mental y un desarrollo cultural superior del que se les reconoce habitualmente. Hace más de 40.000 años, los primeros habitantes del actual territorio francés utilizaban un adhesivo multicomponente para fabricar mangos de herramientas de piedra.

Según una nota de prensa, se trata de una sofisticada mezcla de ocre y betún, dos materias primas que tenían que obtenerse de diferentes lugares de la región. Se trata del primer descubrimiento de un adhesivo multicomponente en Europa hasta la fecha, que haya sido realizado en ese momento de la historia del planeta y por una de las especies que derivaron en los humanos modernos.

Un pegamento complejo

En un nuevo estudio publicado en la revista Science Advances, los investigadores reexaminaron los hallazgos del yacimiento neandertal de Le Moustier, en la Dordoña, en busca de pruebas de pegamentos prehistóricos. El desarrollo de adhesivos y su uso en la fabricación de herramientas se considera una de las mejores evidencias materiales de la evolución cultural y las capacidades cognitivas de los primeros humanos.

"Nos sorprendió que el contenido de ocre fuera superior al 50 por ciento. Esto se debe a que el betún secado al aire se puede utilizar inalterado como adhesivo, pero pierde sus propiedades adhesivas cuando se añaden proporciones tan grandes de ocre", indicó en el comunicado el Dr. Patrick Schmidt, líder de la investigación. Schmidt y su equipo probaron el pegamento en experimentos de tracción y con material de referencia producido en el laboratorio.

Vale remarcar que el uso de adhesivos con varios componentes, incluidas diversas sustancias pegajosas como resinas de árboles y ocre, se conocía previamente de los primeros humanos modernos (Homo sapiens) en África, pero no de los neandertales europeos. "Los adhesivos compuestos se consideran una de las primeras expresiones de los procesos cognitivos modernos que todavía están activos hoy en día", agregó Schmidt.

Uso planificado

Además, los científicos comprobaron que en la región de Le Moustier el ocre y el betún tuvieron que recogerse en lugares lejanos, lo que supuso un gran esfuerzo, planificación y un enfoque específico. Todo indica que este material adhesivo fue fabricado específicamente por los neandertales para usos concretos, lo que revela un nivel de desarrollo mental y planificación a largo plazo que no se creía posible en los neandertales, por lo menos hasta los actuales descubrimientos.

La cuestión más importante de estos hallazgos, según los especialistas, es que los primeros Homo sapiens en África y los neandertales en Europa tenían patrones de pensamiento similares. Sus tecnologías adhesivas tienen el mismo significado para nuestra comprensión de la evolución humana que los desarrollos africanos del Homo sapiens, concluyen los investigadores.

En definitiva, este complejo pegamento aplicado a herramientas de piedra se trata de un nuevo descubrimiento que se suma al conjunto de evidencias que, en las últimas décadas, están indicando que los neandertales y los primeros humanos modernos tenían mucho más en común de lo que pensábamos hasta el momento.

Referencia

Ochre-based compound adhesives at the Mousterian type-site document complex cognition and high investment. Patrick Schmidt et al. Science Advances (2024). DOI:https://doi.org/10.1126/sciadv.adl0822