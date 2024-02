El Cinturón de Kuiper es más amplio y podría contener cuerpos desconocidos

Los datos de la sonda New Horizons de la NASA mientras navega serenamente a través del Cinturón de Kuiper insinúan niveles inesperados de partículas donde el polvo debería estar disminuyendo: esto sugiere que esta zona se extiende significativamente más lejos del Sol de lo que indicaron las estimaciones anteriores. Incluso, podría ser la primera vez que una nave espacial descubre una nueva población de cuerpos en nuestro Sistema Solar.

Un nuevo estudio publicado recientemente en la revista The Astrophysical Journal Letters analiza observaciones de la sonda New Horizons de la NASA en los confines del Sistema Solar: a partir de estos datos, los científicos concluyen que el Cinturón de Kuiper podría extenderse mucho más lejos en el espacio profundo de lo que pensábamos hasta hoy.

Restos de antiguas colisiones

El cinturón de Kuiper es un disco circunestelar en el Sistema Solar exterior, que según los conocimientos actuales se extiende desde la órbita de Neptuno hasta aproximadamente 50 Unidades Astronómicas (UA) del Sol. Es similar al cinturón de asteroides ubicado entre Marte y Júpiter, pero mucho más grande y masivo. Está integrado principalmente por pequeños cuerpos o restos de colisiones que tuvieron lugar cuando se formó el Sistema Solar.

Según una nota de prensa, las conclusiones de los científicos en el nuevo estudio desafían los modelos establecidos en torno a que la población de objetos en el cinturón de Kuiper y la densidad del polvo cósmico deberían comenzar a disminuir en el área observada. Por el contrario, los datos obtenidos se suman a un creciente cuerpo de evidencias que sugieren que el borde del cinturón principal de Kuiper podría extenderse miles de millones de kilómetros más allá de las estimaciones actuales. Incluso, los investigadores creen que podría existir un segundo cinturón más allá del conocido.

Un posible segundo cinturón

“New Horizons está haciendo las primeras mediciones directas de polvo interplanetario mucho más allá de Neptuno y Plutón, por lo que cada observación podría conducir a un descubrimiento. La idea de que podríamos haber detectado un Cinturón de Kuiper extendido, con una población completamente nueva de objetos colisionando y produciendo más polvo, ofrece otra pista para resolver los misterios de las regiones más distantes del Sistema Solar”, indicó Alex Doner, investigador de la Universidad de Colorado Boulder, en Estados Unidos, y autor principal del estudio.

Tanto las observaciones de New Horizons como otros datos obtenidos con el Telescopio Subaru muestran que el cinturón de Kuiper podría extenderse hasta 80 Unidades Astronómicas del Sol, en lugar de 50. Los resultados obtenidos por la sonda de la NASA podrían ser la primera ocasión en la que cualquier nave espacial localiza una nueva población de cuerpos en nuestro Sistema Solar.

