Hace unos 66 millones de años, un enorme asteroide de unos 10 kilómetros de diámetro chocó con la Tierra, provocando una catástrofe global que acabó con la vida de la mayoría de los seres vivos, incluidos todos los dinosaurios no avianos.

Sin embargo, algunos grupos de animales lograron sobrevivir a este evento, conocido como la extinción masiva del Cretácico-Paleógeno (K-Pg).

Entre ellos se encontraban los mamíferos placentarios, el grupo al que pertenecen los humanos y sus antepasados. Los placentarios son mamíferos vivíparos en los que el embrión se desarrolla dentro del útero materno durante largo tiempo.

¿Cómo pudieron los mamíferos placentarios escapar a la extinción mientras que otros grupos más diversos y abundantes desaparecieron? ¿Qué ventajas tenían estos animales frente a las condiciones extremas que se generaron tras el impacto? ¿Qué consecuencias tuvo este suceso para la evolución y diversificación de los mamíferos placentarios?

Registro fósil molecular y genético

Un estudio publicado en la revista Current Biology ha tratado de responder a estas preguntas mediante un análisis integrado del registro fósil, molecular y genético.

Los investigadores recopilaron datos de miles de fósiles y secuencias de ADN de mamíferos placentarios y otros grupos de mamíferos, como los marsupiales y los monotremas, que abarcan desde antes hasta después del impacto del asteroide.

A partir de estos datos, estimaron las edades de origen y extinción de las diferentes familias de mamíferos, así como su diversidad y distribución geográfica.

Impacto beneficioso

Los resultados mostraron que los mamíferos placentarios se originaron antes del impacto del asteroide, lo que significa que coexistieron con los dinosaurios durante un breve periodo de tiempo.

Sin embargo, solo después del impacto comenzaron a diversificarse las líneas modernas de mamíferos placentarios, lo que sugiere que se beneficiaron de la desaparición de los dinosaurios y otros competidores.

Los investigadores también descubrieron que los mamíferos placentarios que sobrevivieron al impacto tenían ciertas características comunes que les ayudaron a adaptarse al cambio ambiental.

Por ejemplo, eran pequeños (menos de 5 kilogramos), omnívoros o insectívoros, capaces de excavar o refugiarse en madrigueras y con una alta tasa metabólica y reproductiva.

Estas características les permitieron resistir mejor el frío, el hambre y el estrés que sufrieron otros animales más grandes y especializados. También tenían un ciclo reproductivo más corto y flexible, lo que les permitía reproducirse más rápido y adaptarse mejor a las condiciones cambiantes.

Dispersión geográfica

Además, los mamíferos placentarios que sobrevivieron al impacto estaban distribuidos por todo el mundo, lo que indica que tenían una gran capacidad de dispersión y colonización de nuevos hábitats.

Esto les dio una ventaja frente a otros grupos de mamíferos, como los marsupiales o los monotremas, que quedaron restringidos a ciertas regiones geográficas.

El estudio concluye que el impacto del asteroide fue un factor clave para el éxito evolutivo de los mamíferos placentarios, ya que eliminó a sus principales competidores y depredadores y les abrió nuevas oportunidades ecológicas.

Los mamíferos placentarios aprovecharon estas oportunidades gracias a su flexibilidad y versatilidad, lo que les permitió diversificarse y ocupar una gran variedad de nichos. Entre ellos se encuentran los primates, el grupo al que pertenecen los humanos y sus antepasados más cercanos.

Referencia

A timescale for placental mammal diversification based on Bayesian modeling of the fossil record. Emily Carlisle et al. Current Biology, June 27, 2023. DOI:https://doi.org/10.1016/j.cub.2023.06.016