Un nuevo estudio ha descubierto cómo los psicodélicos alteran la experiencia consciente: el viaje alucinante se debe a una sobreexcitación neuronal que anula los mecanismos reguladores de la percepción ordinaria. La imaginación y la realidad se confunden con el consumo de DMT.

Los científicos han obtenido nuevos conocimientos sobre cómo los psicodélicos alteran la experiencia consciente a través de su acción sobre la actividad cerebral.

En un estudio del Imperial College London, datos detallados de imágenes cerebrales de 20 voluntarios sanos revelaron cómo el potente compuesto psicodélico, DMT (dimetiltriptamina), altera la función cerebral.

Durante la experiencia inmersiva de DMT hubo una mayor conectividad en todo el cerebro, con más comunicación entre diferentes áreas y sistemas. Los cambios en la actividad cerebral fueron más prominentes en áreas vinculadas con funciones de "nivel superior", como la imaginación.

Presente en la ayahuasca

DMT es un potente psicodélico que se encuentra naturalmente en ciertas plantas y animales. Está presente también en pequeñas cantidades en el cuerpo humano y es el principal compuesto psicoactivo de la ayahuasca, el brebaje psicodélico preparado a partir de vides y hojas y utilizado en ceremonias en América del Sur y Central.

El estudio, publicado en la revista PNAS, es el primero en rastrear la actividad cerebral antes, durante y después de la experiencia con DMT con tanto detalle.

Chris Timmermann, del Centro de Investigación Psicodélica del Imperial College de Londres, y primer autor del estudio, explica en un comunicado: “este trabajo es emocionante, ya que proporciona la visión de neuroimagen humana más avanzada del estado psicodélico hasta la fecha.”

Añade que la DMT trastorna la función cerebral que modela o predice el entorno, una actividad que se desarrolla en áreas cerebrales altamente evolucionadas que modifican modelos de alto nivel.

Se refiere a dos funciones relevantes de la actividad cerebral, una que regula las ilusiones ópticas, y otra, no tan conocida, como que el cerebro compone parte de lo que vemos rellenando espacios en blanco de la información visual con información de lo que ya sabemos.

Viaje alucinante

Cuando la DMT transforma estas funciones cerebrales, se produce el conocido viaje alucinante que producen los compuestos psicodélicos.

A diferencia de otros psicodélicos clásicos, como el LSD o la psilocibina, los efectos del DMT en el cerebro son relativamente breves y duran unos minutos en lugar de horas.

DMT puede producir estados alterados de consciencia intensos e inmersivos, con la experiencia caracterizada por visiones vívidas y extrañas, una sensación de "visitar" realidades o dimensiones alternativas y similitudes con experiencias cercanas a la muerte.

La nueva investigación explica cómo el compuesto DMT altera la función cerebral que explicar tales efectos alucinantes.

Metodología

En el nuevo estudio, 20 voluntarios sanos recibieron una inyección de DMT mientras los investigadores capturaban imágenes detalladas de sus cerebros, lo que permitió al equipo estudiar cómo cambia la actividad antes, durante y después del viaje.

Los voluntarios recibieron una dosis alta de DMT (20 mg, por vía intravenosa), mientras se sometían simultáneamente a dos tipos de imágenes cerebrales: resonancia magnética funcional (fMRI) y electroencefalografía (EEG).

La experiencia psicodélica total duró unos 20 minutos y, a intervalos regulares, los voluntarios calificaron la intensidad subjetiva de su experiencia (en una escala del 1 al 10).

Impacto detallado

Las exploraciones de fMRI observaron cambios en la actividad dentro y entre las regiones del cerebro en voluntarios bajo la influencia de DMT. Los efectos incluyeron una mayor conectividad en el cerebro, con más comunicación entre diferentes áreas y sistemas.

Estos fenómenos, denominados 'desintegración y desagregación de la red' y mayor 'conectividad funcional global', se habían observado en estudios previos realizados con otros psicodélicos.

Los investigadores destacan que, si bien su estudio no es el primero en obtener imágenes del cerebro bajo la influencia de los psicodélicos o el primero en mostrar las firmas de la actividad cerebral vinculada a los psicodélicos, sí es el primero en combinar técnicas de imágenes para estudiar el cerebro durante una experiencia altamente inmersiva.

Explican que el trabajo proporciona más evidencia de cómo la DMT, y los psicodélicos en general, ejercen sus efectos al alterar los sistemas cerebrales de alto nivel.

Anarquía cerebral

La profesora Robin Carhart-Harris, autora principal del artículo, explica este resultado de la siguiente manera: “nuestros resultados revelan que cuando un voluntario toma DMT, hay una marcada desregulación de algunos de los ritmos cerebrales que normalmente serían dominantes. El cerebro cambia su modo de funcionamiento a algo mucho más anárquico. Será fascinante hacer un seguimiento de estas ideas en los años venideros. Los psicodélicos están demostrando ser herramientas científicas extremadamente poderosas para mejorar nuestra comprensión de cómo la actividad cerebral se relaciona con la experiencia consciente”.

El equipo de Imperial ahora está explorando cómo prolongar el pico de la experiencia psicodélica a través de una infusión continua con DMT, y algunos también están asesorando sobre un ensayo comercial para evaluar DMT para pacientes con depresión.

Referencia

Human brain effects of DMT assessed via EEG-fMRI. Christopher Timmermann et al. PNAS, March 20, 2023; 120 (13) e2218949120. DOI:https://doi.org/10.1073/pnas.2218949120