Algunos pequeños peces no solo son capaces de reconocerse ante un espejo, sino también ante una foto fija de sí mismos, lo que sugiere que son mucho más inteligentes de lo que se había comprobado. La autoconsciencia puede estar más extendida entre los animales de lo que pensamos.

Algunos peces pueden reconocer sus propios rostros en fotos y espejos, una habilidad que generalmente se atribuye a los humanos y a otros animales considerados particularmente inteligentes, según una nueva investigación.

Descubrir esta habilidad en los peces sugiere que la autoconsciencia puede estar mucho más extendida entre los animales de lo que se pensaba hasta ahora, según los autores de este estudio, cuyos resultados se publican en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

En esta investigación, de la que es primer autor el sociólogo animal Masanori Kohda, de la Universidad Metropolitana de Osaka en Japón, los así llamados peces limpiadores (Labroides dimidiatus) pasaron en primer lugar la prueba del espejo, que en los animales mide la consciencia que tienen de sí mismos: determina si puede reconocer su propio reflejo en un espejo como una imagen de sí mismo.

Ante un espejo

La prueba consiste en exponer a un animal a un espejo y luego poner subrepticiamente una marca en la cara o el cuerpo del animal para ver si lo notará en su reflejo y tratará de tocarlo en su cuerpo.

Esta prueba tiene un gran significado cognitivo, porque implica no solo que el animal se está reconociendo ante un espejo, sino también que es capaz de apreciar la diferencia entre la imagen que tiene de sí mismo y la que observa en el espejo, lo que le lleva a intentar corregir o borrar la mancha (que representa la tercera dimensión de esta capacidad).

La prueba del espejo ha sido superada en el pasado por chimpancés, gorilas, orangutanes, delfínidos como las orcas, elefantes, macacos de Rhesus, monos capuchinos y córvidos como las urracas.

Peces inteligentes

En investigaciones anteriores, el propio Kohda había comprobado que los peces limpiadores también pueden pasar la prueba del espejo.

En aquella ocasión, los peces limpiadores fueron inyectados con una sustancia que les hacía parecer que tenían parásitos debajo de las escamas de su garganta.

Cuando los peces marcados se vieron en el espejo, comenzaron a golpearse la garganta con rocas o arena en el fondo del tanque, aparentemente tratando de raspar las marcas y de librarse de los parásitos imaginarios.

Los peces limpiadores se reconocen a sí mismos en un espejo a través del reconocimiento facial, tal como hacemos los humanos. También pueden reconocerse delante de una foto de su cara. Universidad de Osaka.

Foto fija

En el nuevo estudio, Kohda fue algo más lejos: mostró a 10 peces limpiadores que habían pasado la prueba del espejo una foto fija de su propia cara, junto a otra cara de otro pez desconocido.

Cambiar la imagen dinámica que ofrece un espejo por otra estática que ofrece una foto fija es la principal novedad que aporta la nueva investigación.

Kohda observó que todos los peces reaccionaron de forma agresiva ante la cara fotográfica del pez desconocido, sin atender a la foto de su propia cara.

En una segunda fase de este experimento, Kohda trabajó con otro grupo de ocho peces limpiadores sin experiencia con espejos, a los que mostró una foto de su propia cara con una mancha marrón en la garganta.

La reacción fue inmediata para seis de ellos, que empezaron a rasparse la garganta para deshacerse de la mancha que solo estaba en la imagen de su cara manipulada. Sin embargo, no reaccionaron si la cara manchada en una foto no era la suya.

Interpretación compleja

La interpretación de estos resultados no es sencilla, pero los investigadores piensan que los peces limpiadores pasan por un proceso cognitivo completo y complejo durante estas experiencias.

En primer lugar, reconocen su cara en el espejo y se mueven para ver si la imagen es realmente reflejo de sí mismos.

También son capaces de reconocerse en imágenes fijas de sí mismos, lo que implica que pueden crear imágenes mentales de su propio rostro y compararlas con otras caras para darse cuenta de que esa cara no es la suya.

Desde luego, se trata de conclusiones provisionales que necesitan nuevos experimentos, todavía más sofisticados, para averiguar cómo los cerebros de estos peces tan pequeños, que miden de media unos 10 centímetros, procesan la información sobre sí mismos, algo que el laboratorio de Kohda se propone investigar más a fondo.

Pez limpiador, excelente para el estudio

El pez limpiador utiliza señales visuales para identificar a los diferentes miembros individuales dentro de los grupos sociales y ha demostrado capacidad de autorreconocimiento (MSR) ante un espejo, por lo que constituye un excelente sistema de estudio para conocer los mecanismos que utilizan los animales no humanos para procesar el autorreconocimiento en un espejo, escriben los investigadores en su artículo.

Este hallazgo tendría importantes implicaciones para nuestra comprensión de la evolución de la cognición animal y de los procesos mentales que subyacen a la autoconsciencia en los animales no humanos, concluyen los investigadores.

La gente no debería sorprenderse de que los peces puedan ser conscientes de sí mismos, dado que ya se ha demostrado que tienen un comportamiento complejo que incluye el uso de herramientas, la planificación y la colaboración, dice el conductista animal Jonathan Balcombe, autor del libro What a Fish Knows, citado por ScienceNews. Balcome considera brillante el resultado obtenido por Kohda.

Referencia

Cleaner fish recognize self in a mirror via self-face recognition like humans. Masanori Kohda et al. PNAS, February 6, 2023, 120 (7) e2208420120. DOI:https://doi.org/10.1073/pnas.2208420120