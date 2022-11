La cumbre sobre la “inmortalidad” celebrada en Madrid ha puesto de manifiesto la madurez científica alcanzada para criopreservar tejidos, órganos, mamíferos y humanos, y traerlos de nuevo a la vida. Es cuestión de tiempo que se reanime a una persona científicamente fallecida.

La cumbre internacional sobre criopreservación y biostasis humana Transvision, celebrada en Madrid estos días, concluyó con un llamamiento a las instituciones y administraciones españolas: Hay que crear un marco regulatorio a escala de la Unión Europea que legalice una actividad científico-tecnológica, que se realiza en Estados Unidos desde 1967, y proporcionar un apoyo administrativo a la llegada de empresas pioneras en biostasis norteamericanas y de otros países e inversiones.

A nivel científico la cumbre ha tenido un ambiente optimista, triunfal, reflejando el gran "revival" e impulso técnico científico que vive la crioconservación humana y el gran desarrollo reciente de técnicas más seguras y variadas para criopreservar entre -90ºC y -196ºC tejidos, órganos, mamíferos y humanos.

Rejuveneciendo tejidos

En relación a la extensión de técnicas de reanimación cada vez más seguras, en la sesión inaugural de la Cumbre TransVision , con el objetivo declarado de convertirse en la capital mundial que lidere el reto de la criopreservación, en el congreso celebrado en el Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social, el doctor Pedro Guillén afirmó que existen técnicas cada vez más efectivas que utilizan en su centro de investigación, que a su vez es la tercera “biblioteca” más grande del mundo de embriones humanos en crioconservación y la más importante del mundo en condrocitos congelados para lesiones cartilaginosas. Afirmó que en su instituto reaniman viables hasta un 94% de las células criopreservadas.

Pedro Guillén también afirmó que están “rejuveneciendo tejidos”, tratando lesiones de rodilla de deportistas con células criopreservadas hace 20 años. Para rejuvenecer células y tejidos se están ensayando técnicas que eliminan las “cicatrices” que la vida va infligiendo a los genes. Para conseguirlo, tienen que revertir los genes a “genes limpios”, quitando el epigenoma, los daños epigenéticos.

Así “devolvemos la capacidad de defensa a los genes, al organismo, y podemos rejuvenecer y alargar su existencia con calidad de vida”, sentenció, añadiendo: “ya hemos rejuvenecido tejidos y con ello órganos, en animales, la investigación fue publicada en Nature”. El doctor Guillén terminó su conferencia afirmando que el objetivo es: “Morir jóvenes lo más tarde posible”.

España, en la mira

El doctor Pedro Guillén y otros investigadores hablaron de las conversaciones e interés del fundador de Amazon, Jeff Bezos, que podría crear en España su quinto centro de investigación, para revertir enfermedades en pacientes de cualquier edad, tras invertir más de 3.000 millones de euros en las instalaciones en San Francisco, San Diego, Cambridge (Reino Unido) y Japón. Uno de esos centros está dirigido por el bioquímico español, Juan Carlos Izpisua Belmonte.

El pionero e innovador del enfoque clásico de la Gerontología, hace ya veinte años, Aubrey de Grey, fue una de las estrellas mediáticas de este congreso. Remarcó, como muchos de los asistentes, lo rápido que se está avanzando en las técnicas de rejuvenecimiento humano y animal en general.

En relación con la biostasis y la hibernación, una de las cinco técnicas de biostasis que implica medicina del frío extremo, en la Cumbre se vio como más probable que se produzca mucho antes, que sea una realidad la reanimación después de hibernación, que la reanimación (revitalización) de un cuerpo humano crioconservado a -196ºC. En particular Aubrey de Grey dijo al respecto: "Nos quedan 100 años para ver la primera resurrección".

Hibernación de astronautas

El ingeniero del MIT José Luis Cordeiro recordó que también hay instituciones gubernamentales como la NASA que están invirtiendo millones de euros en la investigación de la Biostasis, como práctica médica que permitirá la hibernación de los astronautas en sus viajes espaciales a Marte y otros destinos, al proteger cuerpo y cerebro de los efectos causados por la microgravedad durante trayectos de larga duración.

De hecho, también se puede contar con el espacio para la investigación y desarrollo de las técnicas de hibernación, introduciendo el organismo vivo, en animación suspendida, dentro de una cápsula preparada a tal efecto y poder enviarlo, por ejemplo, a la mesosfera.

Se trata de una zona fuera de la corteza terrestre que es fácil de alcanzar y donde la temperatura es idónea porque está entre los 100 y los 200 grados bajo cero. Así se podrían superar los requisitos de crioconservación a los que se ven sometidas las empresas en la superficie terrestre, donde deben usar unas “neveras” especiales.

Devolver la vida

Es la constante búsqueda de más caminos para poder prolongar la vida más allá de la muerte legal. Y una de ellas, comentada también en la Cumbre, es ralentizar al máximo su metabolismo, hibernarla, sin que sufra daños irremediables.

Ramón Risco, el científico español de la Universidad de Sevilla que ha devuelto a la vida, reanimando, a gusanos criopreservados, afirmó que es un proceso que “podría ser extrapolado a los seres humanos. Hoy conocemos los principios científicos, es cuestión de tiempo que se reanime la primera persona”.

Para este profesor investigador y mentor de otros jóvenes investigadores en este campo, “la biostasis o criopreservación es como otros muchos logros de la ciencia, es viable", sin ninguna duda.

Los gusanos congelados del empático doctor Ramón Risco reposan a 196 grados bajo cero en el interior de unos capilares muy finos dentro de una suerte de termos. "Están vitrificados", dice Risco, como efecto del nitrógeno líquido al que han sido expuestos.

Este gran investigador español ha ido marcando avances en el proceso de enfriamiento extremos de organismos, con nuevas técnicas que han ido incorporando otros centros de investigación y por las empresas de criopreservación humana.

Hablamos de inducción de campos magnéticos, seguimiento en tiempo real por ultrasonidos del proceso de congelación extrema, con utilización de herramientas de visualización avanzada e intervención en el mundo del nanómetro, la escala más pequeña donde la bioingeniería médica puede actuar.

Revival de la Biostasis

El Dr. Gregory M. Fahy, inventor del mecanismo de vitrificación que se utiliza hoy para la fertilización humana, dio una charla magistral, repasando las nuevas técnicas y poniendo de relieve este nuevo “revival” de la Biostasis humana.

Dijo que “la criónica, de manera única, es una práctica actual que se basa en gran medida en las posibilidades de la tecnología futura. Y ahora, exactamente 60 años después de que se propusiera por primera vez la criónica en 1962, tenemos una visión muy concreta de un futuro en el que un conjunto de tecnologías futuras definibles y técnicamente defendibles y viables, podría estar a la altura de la tarea de reparar prácticamente cualquier grado de daño biológico asociado, con criónica”.

También remarcó el nuevo marco integral de estas técnicas de Biostasis, el aumento de las inversiones de tiempo y dinero en las investigaciones que abren un nuevo marco para el debate, y la implantación legal y expansión de la criopreservación humana en cada vez más países (Estados Unidos, China, Rusia, Suiza, Australia y otros), que “conducirá a menos rechazo y a una consideración más seria de la propuesta de la criónica (a nivel social) a partir de este momento”.

Aspectos legales, asignatura pendiente

Fue especialmente relevante el tratamiento del apartado legal de todos esos aspectos que tienen que ver con la criopreservación como un método alternativo al enterramiento y la cremación de personas fallecidas, así como la legalidad, alegalidad o ilegalidad, de las técnicas implicadas en la Biostasis humana.

Uno de nuestros mayores expertos juristas, el abogado Javier Cremades, presidente de la World Jurist Association, dijo que este debate se debía llevar a término en el marco de la discusión antropológica, además del marco de la legislación española.

La dificultad de la criopreservación, pero sobre todo de la reanimación, estriba, sobre todo, en que no hay ningún marco legal que asista a una persona que fuera reanimada: hay más de 500 personas en biostasis, actualmente, en crioconservación en diferentes centros.

En una reflexión sin duda muy personal, Javier Cremades dijo que creía, pero no sabía, si “la resurrección me va a llegar por un poder sobrenatural o si me va a llegar por un avance científico”.

Marco regulatorio

Jordi Xicoy, técnico forense, asesor y evaluador en Memora, reclamó un marco regulatorio que permita a las empresas funerarias aplicar la biostasis, como una de las tendencias que está levantando más interés en los últimos años y que ya es utilizada en otros países. Así ya ocurrió con la cremación hace 40 años y ahora es la técnica que más se aplica en España con pacientes al fallecer.

El abogado catalán Jordi Sandalinas explicó que ha presentado una iniciativa a la Unión Europea en este sentido. El abogado especializado Carlos Rodríguez Sau planteó un discurso que incluyó la propuesta de la criopreservacion de cuerpo entero como una variante de enterramiento a regular y desarrollar por la normativa funeraria.

En la ponencia de conclusiones de la Cumbre, el ingeniero y experto en prospectiva José Luis Cordeiro explicó que la biostasis se puede considerar una “ambulancia en el tiempo” para que los pacientes puedan permanecer criopreservados a la espera de una medicina del futuro mucho más avanzada que pueda curar prácticamente todas las enfermedades actuales y permitir la reanimación y el rejuvenecimiento biológico.