El café, ya sea endulzado o sin azúcar, prolonga la vida y aleja el riesgo de muerte, independientemente de si es instantáneo, molido o descafeinado. La dieta y el estilo de vida pueden alterar esta capacidad.

Beber unas cuantas tazas de café al día, incluso con azúcar, está relacionado con un menor riesgo de muerte, según una nueva investigación de la Universidad Médica del Sur en Guangzhou, en China.

Las personas que beben una cantidad moderada de café todos los días, ya sea solo o endulzado con una cucharadita de azúcar, tienen un 30 % menos de probabilidades de morir por cualquier causa durante un período de siete años, en comparación con los que no toman café.

Estos resultados son menos consistentes para las personas que usan edulcorantes artificiales en su café, según los autores de esta investigación.

El menor riesgo de morir asociado con niveles moderados de consumo de café está comprobado, independientemente de si se bebe café descafeinado, café instantáneo o café molido, ha concluido este estudio.

Más preciso

Estudios anteriores que observaron los efectos del café en la salud ya habían descubierto que el consumo de café está asociado con un menor riesgo de muerte, pero no distinguieron entre el café sin azúcar y el café consumido con azúcar o con edulcorantes artificiales.

Los autores destacan también que, aunque el café tiene cualidades beneficiosas para la salud, algunas variables, como la dieta y otros factores del estilo de vida, pueden alterar los resultados del nuevo estudio.

Para llegar a estas conclusiones, los investigadores utilizaron datos del cuestionario de comportamiento de salud del estudio del Biobanco del Reino Unido.

A más de 171.000 participantes del Reino Unido sin enfermedad cardiaca conocida o cáncer, se les hicieron varias preguntas de comportamiento dietético y de salud para determinar los hábitos de consumo de café.

Datos cuantificados

Los autores descubrieron que, durante el período de seguimiento de 7 años, los participantes que bebieron cualquier cantidad de café sin azúcar, tenían entre un 16 y un 21 por ciento menos de probabilidades de morir que los participantes que no bebían café.

También observaron que los participantes que bebían de 1,5 a 3,5 tazas diarias de café endulzado con azúcar, tenían entre un 29 y un 31 por ciento menos de probabilidades de morir por cualquier causa, que los participantes que no bebían café.

Los autores añaden que los datos de los participantes tienen al menos 10 años y se recopilaron en un país donde el té es una bebida igualmente popular.

Advierten que la cantidad promedio de azúcar diaria por taza de café registrada en este análisis es mucho más baja que las bebidas especiales que se sirven en las cadenas de restaurantes y de cafés populares, y que muchos consumidores de café pueden beberlo en lugar de otras bebidas, lo que dificulta las comparaciones con los no bebedores de café.

Avance relativo

Kevin McConway, Profesor Emérito de Estadística Aplicada en The Open University, comenta que, aunque es un estudio bastante cuidadoso, no está seguro de que haya avanzado mucho en el conocimiento de los efectos del consumo de café en la salud.

“Parece bastante tranquilizador que si endulza su café (con azúcar o con edulcorante artificial) no parece haber mucha diferencia en el patrón de asociación entre el consumo de café y la posibilidad de morir en los próximos años, así que tal vez sea una cosa menos de la que preocuparse. Pero no estoy seguro de que el estudio sea capaz de mostrar eso más allá de toda duda”.

El Dr. Duane Mellor, docente principal de la Escuela de Medicina de la Universidad de Aston, destaca que este estudio es limitado, ya que no puede mostrar ningún vínculo causal entre el café y el riesgo de muerte, y solo puede sugerir algún vínculo durante el período de seguimiento de los participantes.

Datos limitados

Por último, Gunter Kuhnle, Profesor de Nutrición y Ciencias de la Alimentación de la Universidad de Reading, señala que los resultados de este estudio son muy buenos, pero que los datos sobre la dieta son limitados: no incluyen muchos detalles sobre el tipo de café consumido, algo que puede tener un impacto general en la salud.

Añade que, si el café es robusta o arábica, filtrado o extraído por vapor, marca una gran diferencia en el efecto potencial del café sobre la salud. Sin embargo, el consenso general de este estudio y el cuerpo de investigación existente es que el consumo de café no es perjudicial para la salud e incluso que podría tener algunos beneficios.

Y concluye Kuhnle: “en resumen, el estudio es informativo e interesante, pero no justifica ninguna recomendación para cambiar el comportamiento sobre su consumo”.

Referencia

Association of Sugar-Sweetened, Artificially Sweetened, and Unsweetened Coffee Consumption With All-Cause and Cause-Specific Mortality. A Large Prospective Cohort Study. Dan Liu et al. Annals of Internal Medicine, 31 May 2022. DOI:https://doi.org/10.7326/M21-2977