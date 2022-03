Los paleoantropólogos han comprobado que los primeros neandertales vivieron en Serbia hace 300.000 años, representando la evidencia más antigua de su presencia en los Balcanes.

Los paleoantropólogos han examinado los fósiles descubiertos durante las excavaciones en la cueva de Velika Balanica en el sur de Serbia y descubrieron que los primeros neandertales vivieron en esta región hace unos 300.000 años.

Según los científicos, los dientes analizados y un fragmento de la mandíbula superior pertenecían al menos a dos individuos y representan la evidencia más antigua de la presencia de neandertales en los Balcanes. Así lo informa un artículo publicado en el Journal of Human Evolution.

La evidencia antropológica más antigua de la estancia de personas en Europa se descubrió en España durante el estudio del conjunto de cuevas de Atapuerca.

Hace aproximadamente de 1,2 a 0,8 millones de años, en el sur de Europa occidental, había una especie fósil del predecesor humano (Homo antecessor).

De Heidelberg, no

Con raras excepciones (por ejemplo, el casquete del cráneo de H. cepranensis descubierto en las cercanías de Roma), a todos los demás hallazgos de los restos de personas antiguas anteriores a la aparición de los neandertales clásicos (H. neanderthalensis) y cromañones (H. sapiens), los científicos los denominan con el genérico hombre de Heidelberg (H.heidelbergensis ).

Sin embargo, es bastante difícil trazar una línea clara entre este taxón y los neandertales. Recientes estudios genéticos han demostrado que los restos de personas de unos 430 mil años de antigüedad, hallados en la Sima de los Huesos, en la Sierra de Atapuerca, pueden ser considerados neandertales.

Además, un grupo de paleoantropólogos propuso abandonar el uso del taxón H. heidelbergensis para referirse a personas del Pleistoceno medio.

Balcanes, un misterio

Los Balcanes son una región importante en términos de investigación sobre las antiguas migraciones humanas. Sin embargo, los arqueólogos han solo han descubierto una pequeña cantidad de fósiles de Homo en esta área.

En 2019, los paleoantropólogos informaron que dos cráneos fragmentados encontrados en Grecia en 1978 podrían haber pertenecido a personas de un tipo anatómico moderno que terminaron en Europa hace unos 210 mil años.

También hay varios sitios donde se encontraron restos de neandertales: la cueva búlgara de Kozarnika, la cueva serbia de Peshturina y la cueva croata de Vindia.

Además, en los Balcanes, durante las excavaciones de las cuevas de Bacho-Kiro (Bulgaria) y Pestera-cu-Oase (Rumanía), se descubrieron algunos de los restos más antiguos de los cromañones, con la excepción de un diente descubierto recientemente en Francia.

Nuevos descubrimientos

La paleoantropóloga Mirjana Roksandic, junto con sus colegas de la Universidad de Winnipeg, en Canadá, exploró los hallazgos realizados durante las excavaciones en la cueva Velika Balanica en el sur de Serbia.

En 2017, los arqueólogos descubrieron cuatro fósiles de homínidos en este sitio, que estaban ubicados en una capa cultural con herramientas musterienses muy próximas entre sí. Estos restos son molares muy desgastados (BH-2 y BH-3) y un incisivo (BH-5), así como un fragmento del maxilar derecho con un primer molar intacto (BH-4).

En la capa cultural, junto con los huesos, los arqueólogos descubrieron dos artefactos de pedernal quemado, que fueron examinados mediante análisis termoluminiscente.

Resultó que estos hallazgos datan de hace 285 ± 34 y 295 ± 74 mil años, es decir, abarcan el período entre las etapas isotópicas marinas (marine isotope stages, MIS) 10 y 7.

Al mismo tiempo, se descubrieron acumulaciones de restos de pequeños mamíferos que, según los científicos, nos permiten atribuir los hallazgos a la glaciación que comenzó en el momento del isótopo marino etapa 8.

Los paleoantropólogos examinaron las características morfológicas de cuatro dientes, realizaron escáneres microtomográficos y construyeron modelos tridimensionales de ellos.

Son neandertales

Como resultado de este trabajo, llegaron a la conclusión de que los fósiles pertenecían a dos individuos, uno adulto y otro menor (su diente se conservó en articulación con un fragmento de la mandíbula).

Los científicos notaron que, debido al severo desgaste, los dientes de un adulto (o personas) no eran adecuados para la identificación de especies.

Se descubrió que el tamaño de la corona de BH-4 era el más cercano a algunos neandertales tempranos, como los de Atapuerca, así como a algunos cromañones, como los del Paleolítico superior del sitio de Pavlov.

En general, el estudio de la morfología y el descubrimiento de anomalías en el desarrollo de dos dientes (tuarodontismo) permitió a los paleoantropólogos concluir que los fósiles pertenecían a los neandertales.

Señalaron que los materiales encontrados en el sitio de Velika Balanitsa demuestran, por un lado, la aparición de los neandertales en los Balcanes hace unos 300 mil años, y, por otro lado, la influencia cultural del suroeste de Asia, que se manifiesta en el industria de herramientas de piedra, que es análoga a otras que no se han encontrado en sitios europeos antiguos.

Referencia

Early Neanderthals in contact: The Chibanian (Middle Pleistocene) hominin dentition from Velika Balanica Cave, Southern Serbia. Mirjana Roksandica et al. Journal of Human Evolution, Volume 166, May 2022, 103175. DOI:https://doi.org/10.1016/j.jhevol.2022.103175