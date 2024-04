Hallan restos humanos en la batida de búsqueda de Félix José, el auxiliar de farmacia desaparecido en Alicante

“Aunque toca esperar el resultado del análisis de ADN, todo parece indicar que los restos hallados son los de Félix José”. Con estas palabras daban por concluída la batida de búsqueda Jorge Granada y José Cabrera, presidentes de la Plataforma Adonay y la Asociación Guardias Civiles Solidarios.

Tras cuatro años sin noticias, todo apunta a que se ha hallado sin vida a Félix José en una batida que estaba prevista durara dos jornadas. “Hemos hallado sus restos a las tres horas y media de empezar”, afirmaba el presidente de la Plataforma Adonay.

La moto

"Su moto apareció en la zona de El Pueblo Acantilado (El Campello, Alicante)", argumentaba José Cabrera a CASO ABIERTO, portal de sucesos e investigación de Prensa Ibérica. “Tras la revisión de toda la documentación, tenemos indicios para pensar que ahí ocurrió algo”.

Esta, precisamente, era la zona prevista a batir y está ha sido en la que han hallado los restos que, todo apunta, podrían ser de él. “El hallazgo se ha dado a unos cien metros de dónde apareció el vehículo”, explica Jorge Granada. “Junto a los restos hemos hallado todas sus pertenencias, ropa... su casco, la verdad es que hay poca duda de que no sea él”.

“Te encontraré”

Félix José Esquerdo, 34 años, complexión fuerte, un chico tímido, muy casero. "Ha quedado con un grupo que ha conocido por Internet. No ha vuelto, no responde, no sé dónde buscarle", denunciaba su madre, Isabel.

Tras cuatro años sin noticias, y una batida iniciada por su madre, y apoyada por Guardias Civiles Solidarios, Plataforma Adonay. Delimitada en ocho zonas, en la que ha aparecido el cuerpo estaba formada tambíen por la Unidad Canina de Olula del Río (Almería).

"No voy a parar hasta saber algo de ti", prometió Isabel, "seguiré buscándote hasta encontrarte Félix José".