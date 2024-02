En directo | La cifra de víctimas mortales en el incendio de Valencia sube a diez

Los cuerpos calcinados de nueve de las víctimas mortales del devastador incendio que en la tarde de este jueves arrasó dos torres de un edificio residencial en el valenciano barrio de Campanar ya están en el Instituto de Medicina Legal (IML) de Valencia, donde desde ayer están siendo sometidos a las correspondientes autopsias. Todos los cuerpos presentan quemaduras, de hecho varios están completamente carbonizados, aunque en principio las muertes se habrían producido por inhalación severa de humo.

El recuento definitivo de víctimas sigue abierto, ya que, al cierre de esta edición, se habían inspeccionado las 138 viviendas, pero en muchas de ellas, las más afectadas por el fuego, los bomberos han encontrado muchos escombros, de manera que no habrá certeza de que no hay más cadáveres hasta que no sean removidos todos esos cascotes y enseres abrasados.

La Policía toma datos y ADN a los familiares de los fallecidos en un centro para agilizar las identificaciones

Por el momento, la cifra oficial de víctimas es de diez fallecidos, según ha informado la Delegación de Gobierno este sábado.. El jueves por la noche, la cifra que se barajaba era de cinco fallecidos –la familia formada por una pareja y sus dos hijos, un niño de 2 años y una bebé de dos semanas, cuyos cuerpos abrazados fueron rescatados del baño de su vivienda, y un quinto cuerpo hallado en otra casa– y 14 desaparecidos.

De los primeros se tenía constancia por las imágenes captadas por los drones que los bomberos volaron tanto alrededor del edificio como en el interior de la vivienda de la puerta 97, la de la familia. De ellos se sabía con certeza que estaban en el interior porque estuvieron hablando con familiares y amigos hasta el último momento. Después, otro de los drones grabó el cuerpo de un quinto fallecido.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha agradecido este sábado especialmente el trabajo de los bomberos de Valencia que el jueves intervinieron en el incendio del edificio de Campanar, y ha resumido gráficamente cómo fueron esos momentos: "Vimos a bomberos que pensaban que en ese momento se despedían de su trabajo e incluso de su vida". Así lo ha indicado en atención a los medios en Campanar, donde ha confirmado que la Policía Científica ha hallado un décimo cuerpo en un edificio que está "arrasado por las llamas" y es "prácticamente escombro".

La empresa riojana Synthesis Investigación de Siniestros prevé determinar en un par de días el origen, la fuente y la causa del incendio que se ha cobrado la vida de 10 personas en València, una vez que el juzgado autorice que puedan entrar en el edificio, ha dicho a EFE su presidente y director técnico, Félix César Alonso. Esta empresa, con sede en Logroño y delegaciones en siete comunidades, se dedica desde hace 27 años a investigar el origen de incendios, como el que arrasó la Torre Windsor en Madrid o el de las dos discotecas de Murcia en el que fallecieron 13 personas en octubre pasado.

NO SE ESPERAN MÁS VÍCTIMAS La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha asegurado este sábado que se seguirá revisando "palmo a palmo" el edificio incendiado en Valencia aunque no se prevé que haya más víctimas mortales de las diez ya localizadas. Bernabé ha confirmado en declaraciones a los periodistas tras volver a visitar la zona que el trabajo realizado por la Policía Científica ha dado como resultado la localización de una nueva víctima mortal, la décima, y que por lo tanto coincide con el número de personas que estaban consideradas como ilocalizadas.

Cruz Roja Valencia mantiene un dispositivo en el Centro de Referencia Estatal de Atención Psicológica (CREAP) en el barrio valenciano de Campanar, formado por un psicólogo, un socorrista, un jefe de equipo y dos personas de apoyo, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias. Hasta última hora de este viernes, los profesionales de la entidad humanitaria habían atendido a 63 personas en relación con el incendio que arrasó dos edificios de un bloque de viviendas este jueves, en los diferentes recursos habilitados a petición del 112 GVA desde el inicio de la emergencia.

Una sola persona desaparecida

En cuanto a los desaparecidos, se llegó a la cifra de 14 personas después de que, la Policía Nacional, por su parte, con visitas a todos los hospitales de la ciudad, y la Policía Local, por la suya, con entrevistas realizadas a pie de edificio a familiares y allegados, cruzaran sendas listas de personas que a última hora de la noche seguían sin dar señales de vida.

Por fortuna, cuatro de esas personas simplemente no estaban en el edificio y el viernes, a primera hora, acudieron al lugar para explicar que no estaban entre las víctimas. La lista se redujo a diez.

Desde primera hora, equipos conjuntos de bomberos y agentes de la Policía Científica de Valencia iniciaron la inspección del edificio, aún humeante y con focos de fuego todavía activos en puntos del interior. Los primeros tenían por misión ir asegurando el paso a los segundos, dada la posible inestabilidad de la estructura, que en ese momento aún no había sido revisada, por lo que se desconocía si existía peligro de derrumbe en alguna zona o, incluso, de colapso de la estructura esqueletizada tras el devorador efecto del incendio.

Los segundos, fotografiar y documentar cómo, dónde y en qué estado y posición estaban los cuerpos de las víctimas mortales, así como inspeccionar el edificio para establecer tanto la causa inicial del siniestro como los motivos por los que las dos torres se convirtieron en una gigantesca tea en apenas una hora.

La prioridad, en todo caso, era el rescate de los cuerpos para iniciar cuanto antes su identificación y poder informar de manera definitiva a sus familiares.

El protocolo tras el 3J de 2006

Para ello, se activó el protocolo de grandes catástrofes creado a partir de la tragedia del metro, que el 3 de julio de 2006 provocó 43 muertos en la estación de Jesús, en Valencia.

Los primeros estudios en la sala de autopsias aventuran que la mayoría murió por inhalación de humo

Con ese fin, se crearon tres equipos con personal del Instituto de Medicina Legal (IML) de València, formados por un forense y un técnico, y de la Comisaría General de Policía Científica, que envió a 15 agentes a primera hora desde su sede en Madrid a la zona cero de la tragedia, seis de ellos de la Unidad Central de Identificación. Fueron estos seis los responsables de participar con los forenses y los técnicos en las primeras tomas de datos para agilizar las identificaciones.

En aplicación de ese protocolo, se estableció una carpa a la salida de la rampa del parking del inmueble adonde fueron conducidos los cuerpos de las víctimas a medida que los bomberos y los policías científicos terminaban su trabajo en el interior del edificio.

Para evitar imágenes macabras, la Policía Nacional montó un túnel de rescate con los elementos de nailon que utilizan habitualmente para preservar las escenas del crimen de las miradas morbosas. A través de ese pasillo, fueron portando los primeros cadáveres, protegidos dentro de sudarios, hasta la carpa.

Una vez en el interior del recinto, el forense, el técnico y los especialistas en identificación de cadáveres de la Policía Nacional iban tomando los primeros datos que pudieran servir para saber el nombre y los apellidos de cada una de las víctimas mortales.

Los primeros cuerpos en llegar fueron, precisamente, los del matrimonio formado por Ramón y Marta y sus dos bebés, sin duda, el momento más duro para quienes intervinieron en su rescate y posterior examen. Los cuatro se consideran ya identificados.

A medida que este primer equipo iba completando su labor, los cuerpos iban siendo trasladados al furgón fúnebre estacionado al lado de la carpa, para su traslado al Instituto de Medicina Legal, en la Ciudad de la Justicia, donde ayer tarde comenzaron a practicarse las primeras autopsias.

En total, los nueve cuerpos fueron evacuados en tres furgones distintos. La familia al completo, en el primero, y el resto, en los dos siguientes vehículos.

Las primeras autopsias

Una vez en la sala de autopsias, los forenses iniciaron el estudio de los cuerpos para determinar la causa de la muerte y los agentes de la Policía Científica tomaron huellas a los cuerpos en los que fue posible, así como ADN y estudios radiológicos y odontológicos.

Aunque apenas ha trascendido información de este proceso, algunas fuentes han apuntado a este diario que en la mayor parte de los cuerpos examinados el viernes por la tarde se aprecian síntomas de muerte por inhalación de monóxido de carbono.

En torno a las 20.00 horas, los forenses y los policías decidieron dar por concluido su trabajo, que se reanudará a primera hora de la mañana de este sábado.

La Policía Nacional ha establecido en el Centro de Turismo (CdT) de València, en el Paseo de la Alameda, un punto de recogida de ADN para los familiares de los fallecidos. Además, se les harán entrevistas personales para conocer historia médica y odontológica de cada uno de ellos, y otros datos personales que puedan contribuir a agilizar la identificación. En el centro hay de manera permanente psicólogos de Cruz Roja para dar soporte a las familias.

Una de las incógnitas aún no despejadas es si hay más cuerpos enterrados bajo los escombros que aún no han sido removidos, aunque, de momento, la cifra de diez fallecidos –los nueve cuerpos recuperados y el desaparecido, sobre quien se albergan pocas esperanzas– parece la más certera, ya que no se tiene conocimiento de más personas desaparecidas.

En todo caso, el temor permanece por el hecho de que se trate de un edificio con un elevado número de viviendas alquiladas, muchas de ellas a personas extranjeras, así que no podrá cerrarse de manera definitiva la cifra de víctimas mortales hasta que todo el edificio haya sido explorado y despejado.