José Manuel (aunque desde hace más de una década prefiere que lo llamen Transcendencia Total) tiene 50 años, en noviembre ingresó en prisión provisional, acusado de drogar con mercurio a los fieles que le seguían en el 'santuario' que montó en Abanilla y este viernes ha salido en libertad provisional. Sigue investigado, pero aguardará su juicio fuera de los muros del penal de Sangonera, donde lo mandó en noviembre el Juzgado de Guardia, y donde ha pasado la Navidad y recibido el Año Nuevo. Él siempre ha defendido su inocencia.

“Llevamos dos meses desde que nos hicimos cargo pidiendo pruebas. Ayer pedimos la libertad y hoy la han dado”, apuntaba el letrado defensor de José Manuel, que ha quedado libre sin fianza.

Antes de ser maestro, fue quiromasajista. Viajó, en tiempos, a la India, donde se empapó de enseñanzas que luego transmitiría a sus adeptos. Se mantenía siempre en silencio y en los vídeos que colgaba (antes del arresto) en su canal de YouTube había junto a él una mujer que le leía los labios y hablaba por él. En prisión, rompió su voto de silencio por supervivencia. Al salir de la cárcel, lo hizo tranquilo, sonriente y hablando, apuntan testigos presenciales.

Al principio, entró al penal ‘armado’ con una pizarra, para comunicarse por escrito. No obstante, fuentes penitenciarias contaron a este diario que, entre los muros de la prisión, habría incumplido esa promesa de no abrir la boca, debido a las especiales circunstancias del lugar de donde no le quedaba más remedio que ser inquilino: algunos de los reclusos más problemáticos del módulo le habrían instado a abandonar ese silencio (que, por alguna razón, a ellos les molestaba), incluso bajo amenazas.

180 kilos de mercurio y cinabrio

José Manuel fue detenido el viernes 17 de noviembre, por la Policía Nacional por elaborar supuestos elixires energizantes a partir de mercurio, fundamentalmente, para administrárselos a sus adeptos y manipular sus voluntades con fines económicos y de poder. Algo que él siempre negó. “A título personal, en su intimidad podía experimentar con pequeñas cantidades de mercurio”, contó a La Opinión Pablo Martínez, su abogado, que sentenció que su cliente “tiene más de 2.000 libros, estuvo 14 años en la India con maestros hindúes y estaba estudiando hierbas y productos”.

Pablo Martínez insistió entonces en que a José Manuel “le gustaba experimentar con diferentes materiales: el mercurio, una vez solidificado en esferas, no es tóxico". Y es que el lama creía que este material poseía "propiedades”. Sea como fuere, “es una cosa personal, íntima, privada suya, ajena a la fundación y ajena al laboratorio".

Además de estar acusado de delitos medioambientales y por asociación ilícita, entre otros, almacenaba en un zulo que construyó dentro del complejo, donde estaba radicado el grupo, 180 kilos de mercurio y cinabrio.

"Entre Oriente y Occidente"

En su página web, la Fundación Mahasandhi se presenta como "una organización sin ánimo de lucro que nace con la intención de crear un lugar donde converjan distintos puntos de vista: filosóficos, religiosos, culturales y terapéuticos, acercando el conocimiento desde su verdadera esencia".

"Mahasandhi crea un puente entre Oriente y Occidente. Por un lado acercamos los conocimientos espirituales ancestrales de Oriente y nos familiarizamos con sus prácticas y filosofía habilitando un entorno propicio para su desarrollo. De Occidente a Oriente, como contrapartida a lo que recibimos de allí, ofrecemos ayuda económica a los grupos más desfavorecidos a través de nuestro proyecto humanitario", detallan en su portal.