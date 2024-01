La Dirección General de la Policía ha elaborado, gracias a la petición de Jupol (el mayoritario en el cuerpo), un informe acerca del manejo del fentanilo por parte de los agentes, informan desde el citado sindicato policial. Fue el pasado mes de diciembre cuando desde esta organización sindical, la mayoritaria en el cuerpo, lanzaron una petición en la que instaban al director general a que se redactase un protocolo de actuación sobre la exposición y el manejo de esta sustancia estupefaciente, ante la amenaza de que llegase a las calles de España, también de la Región.

Ahora, con la llegada del año nuevo, «el Área de Coordinación de Prevención de Riesgos Laborales ha elaborado un informe sobre las medidas de protección ante la incautación de fentanilo», destacan desde Jupol, que celebra que «somos líderes en prevención de riesgos laborales».

El fármaco, cincuenta veces más potente que la heroína, ha provocado una epidemia de adictos en Estados Unidos

Cabe recordar que se trata de una sustancia que desde hace un tiempo está causando estragos en América y cuyos efectos ya se están importando a Europa. El fármaco, cincuenta veces más potente que la heroína, ha provocado una epidemia de adictos en Estados Unidos.

Agentes destinados en la Comunidad son conscientes de que hay que estar preparado ante el fentanilo para que su impacto no sea tan peligroso como, por ejemplo, el que tuvo la heroína en los 80 o el de las drogas de diseño.

«El fentanilo aún no ha llegado con fuerza a España, pero es lógico que salten las alarmas», apuntaba recientemente el coordinador del programa de prevención de drogas de la ONU, Wadih Maalouf, en una visita a este país.

Por prescripción médica

El fentanilo es un opioide sintético similar a la morfina pero con una potencia cien veces superior. Por eso, hay personas que lo toman por prescripción, como tratamiento para el dolor, principalmente, oncológico. Aunque este periódico consultó a la Consejería de Salud cuántos habitantes de la Región tenían recetado fentanilo, se trata de datos confidenciales.

En la Comunidad murciana, los policías especialistas en tráfico de drogas aún no han encontrado un gran alijo de fentanilo. Sí se halló ya (en 2022) en la vecina provincia de Alicante, en concreto en la localidad de Elda, donde se decomisó un kilo de este estupefaciente. Los agentes no descartan que el fentanilo esté ya por las calles de la Región, aunque no como si fuera un opiáceo más, como la heroína.

En el mercado negro, se vende en pastillas, en polvo, vertido en gotas sobre papel secante o en rociadores nasales. Hay ‘camellos’ que lo mezclan con otras sustancias (como cocaína, heroína y metanfetamina) con el fin de ganar más dinero, dado que multiplica los efectos de esas drogas con menos cantidad.