Si un agente de Tráfico considera que beber o comer mientras conduces implica que te distraigas, porque no llevas las dos manos al volante, puede multarte. Es lo que le ha pasado a un hombre en La Alberca. La Policía Local de Murcia ha denunciado a un conductor por comerse un helado al volante y saltarse un ceda el paso, indica el cuerpo.

Los hechos tuvieron lugar en la citada pedanía murciana. Fue una dotación de la unidad de motoristas la que detectó el comportamiento anómalo del hombre, que no llevaba las manos en el volante porque las usaba para disfrutar del polo que se estaba comiendo. Además, el sujeto no había respetado una señal de tráfico, por lo que se le dio el alto.

Al pararlo, los agentes descubrieron que también circulaba en un vehículo que no pasó la ITV y llevaba la luna delantera rota. No solo eso: el vehículo, que carecía del seguro obligatorio, también tenía desperfectos en los neumáticos delanteros. Por todo ello, el individuo, cuya identidad y edad no han trascendido, acabó denunciado, que no detenido. Se enfrenta a una sanción económica.

La multa a la que se enfrenta una persona por comer o beber en el coche es, por lo general, de 80 euros. No obstante, si el agente estima se que conducía de forma negligente, poniendo en peligro al resto de usuarios de la carretera, la sanción puede ascender hasta los 200 euros. Según la DGT, las distracciones son la primera causa de muerte en las carreteras españolas, por lo que conductas como el uso del teléfono móvil supone multa. Y quita puntos.