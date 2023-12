En las últimas semanas se han producido varios robos en los vestuarios habilitados para el personal del hospital Reina Sofía de Murcia. El ladrón o ladrones han forzado las taquillas y ya se han llevado, entre otros objetos personales, un móvil y varias prendas de ropa, tanto de trabajo como de calle, de los sanitarios. Así lo han hecho saber a LA OPINIÓN dos enfermeras del centro, que prefieren guardar el anonimato.

Estas empleadas del hospital denuncian que "los robos vienen ocurriendo desde hace unas tres semanas, día sí día, día no". "Cada semana hay unos tres robos", señalan.

Ayer, miércoles 6 de diciembre, los sanitarios que entraron en el turno de la mañana se encontraron, en total, más de 70 taquillas forzadas de los vestuarios masculinos y femeninos, que se ubican en el sótano del centro.

El pasado 21 de noviembre, personal de seguridad del centro consiguió retener al ladrón hasta la llegada de la Policía, que se llevó arrestado al individuo, según relatan las denunciantes. "Pillaron a uno, pero fue al cuartel y luego lo dejaron suelto y vuelve", aseguran.

Sin embargo, en la mayoría de casos, el responsable de los robos ha actuado sin ser visto. En cuanto al modo de acceder hasta esta zona privada del hospital, las enfermeras creen que burlan al personal de seguridad "porque irán vestidos con batas que nos han robado y pasan desapercibidos". Así, según explican, el responsable o los responsables de los robos se cuelan sin llamar la atención, fuerzan las taquillas y salen con discreción.

"Ahora no dejamos nada de valor, llevamos el móvil y la cartera en los bolsillos. No se ha reforzado la seguridad, estamos vendidos", lamentan las dos enfermeras a esta redacción, quienes, además de temer perder sus pertenencias, temen por su integridad física si se encuentran con el ladrón, como ya le pasó a uno de sus compañeros. "Entró a los vestuarios y se topó con el ladrón. Menos mal que salió corriendo y no pasó nada, pero podría haber pasado", cuentan.

"No sabemos si es siempre la misma persona quien entra, pero al menos en dos ocasiones sí que ha sido el mismo", explican, haciendo referencia al individuo que ya fue detenido.

Así, las sanitarias piden que la gerencia del hospital refuerce la seguridad de la zona para que estos hechos no vuelvan a ocurrir y puedan depositar sus pertenencias en las taquillas con tranquilidad.