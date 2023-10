Corría el mes de julio de este año cuando un coche arrollaba a una mujer embarazada en Las Torres de Cotillas y se daba a la fuga. La mujer sobrevivió e ingresó en el Virgen de la Arrixaca, en situación crítica a nivel neurológico. Ya entonces el pronóstico era malo y situación apuntaba a ser irreversible, como indicaron los sanitarios desplazados al lugar del accidente. El bebé que llevaba en su vientre también sobrevivió: gracias a una cesárea de urgencia, los sanitarios lo salvaron.

Tres meses después de los hechos, la mujer, de nombre Astou, continúa ingresada, en estos momentos en el Morales Meseguer de Murcia. Su esposo, Khadj, de cuyos intereses legales se ocupa Marín Cámara Abogados, se encuentra "desesperado" ante la realidad de que reciba el alta. La paciente "sufre un daño severo, sus lesiones neuronales le impiden reconocer a sus hijos y está postrada en una cama", explican fuentes cercanas.

"La compañía de seguros responsables hizo un adelanto ridículo, irrisorio", lamentan desde una familia que carece de recursos "para dar una atención adecuada" a la mujer. "Y el hospital quiere darla de alta sin esperar a tener una vivienda digna, donde atenderla durante 24 horas", aseguran.

Pendientes del bebé

Khadj está buscando una casa adaptada, pero con la losa de que "no tiene recursos y tiene a tres niños a su cargo". El más pequeño, de tres meses, el que nació por cesárea urgente, está bajo la lupa de los facultativos. "Hasta que no crezca algo más no se sabrá si han quedado lesiones neuronales". A Astou "solo le quedaban dos semanas para dar a luz", declararía entonces su marido.

El atropello tuvo lugar una noche de domingo, cuando el Centro de Coordinación de Emergencias 112 recibía una llamada para alertar de que un vehículo había huido después de haber atropellado a la mujer, que había quedado inconsciente en el suelo. Ocurrió en la calle de la Cruz, en el centro del pueblo. Fue un vecino el que dio la voz de alarma: según relató, escuchó desde su casa el golpe y, cuando se asomó a ver qué pasaba, vio a la mujer tirada en el suelo. No llegó a ver el coche que la había arrollado.

Se miraron cámaras, se tomaron declaraciones. La Policía pidió colaboración ciudadana para tratar de dar con la persona responsable. Hasta se hicieron públicas imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la zona, por si esclarecían algo.

El arresto, un mes después

Casi un mes después de los hechos, la Policía Local de Las Torres de Cotillas anunciaba el arresto de la persona que presuntamente atropelló a una embarazada de nueve meses y huyó.

Las mismas fuentes apuntaron que, debido a los indicios que existían contra esta persona, una vecina de Alguazas, fue citada en dependencias policiales, donde habría confesado ser quien iba al volante aquella noche. La sospechosa, tras testificar en sede policial, fue puesta en libertad con cargos.

"La rehabilitación cognitiva la tiene garantizada"

Desde el Servicio Murciano de Salud (SMS) indican a este medio que las altas y las bajas se emiten "en todos los casos a criterio de los facultativos". En esta concreto, los médicos que la tratan han mostrado un "gran interés por su atención y se ha determinado que la paciente necesita una rehabilitación integral -física y cognitiva- que no se presta en el hospital, donde se le aplica únicamente rehabilitación física", precisan.

La rehabilitación cognitiva que precisa esta paciente la tiene garantizada, aseguran desde el SMS: "La va a recibir de forma ambulatoria a través de un centro concertado con el Servicio Murciano de Salud. De ese modo tendrá posibilidades de mejora y evolucionar sobre su estado actual".

No obstante, desde el Servicio Murciano se está estudiando con la familia la fórmula más beneficiosa para todos, "especialmente pensando en la paciente, ya que su permanencia en el hospital no favorecería su mejoría".