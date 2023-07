El artista e influencer 'Divino' ha denunciado una brutal agresión homófoba ocurrida este fin de semana en Madrid, por la que ha necesitado asistencia médica e intervención quirúrgica.

Según ha informado el cantante en redes sociales, una persona le pegó un puñetazo que le fracturó parte de la órbita del ojo, la nariz por tres sitios y el pómulo. "Me desperté inconsciente y cuando me miré al espejo me tuve que recomponer la nariz antes de llamar a la ambulancia. No siento la parte derecha de la cara y no sé si lo volveré a sentir", ha señalado.

El agredido pasó ayer por quirófano, para recomponerle los huesos de la cara. "Han intentado matarme. He sufrido una agresión homófoba, he sido víctima de (otro) puto delito de odio. Antes decía eso de 'Siempre piensas que le va a pasar a otro', pero no es así: ahora más que nunca siempre pensamos que nos puede pasar en cualquier momento", ha explicado.

'Divino' ha criticado que "ahora mas que nunca" se está abriendo "las jaulas de los homófobos, tránsfobos, xenófobos y asesinos de mujeres para que vayan a nuestra caza". "Se le está dando voz en Congresos, Senados, televisiones, en Europa, en el mundo. Pero yo no no soy buena presa. Me da miedo perder a los míos, me da miedo; pero no me das miedo tú, porque voy a por ti judicialmente. No me dais miedo vosotros porque si hace falta moriré matando. Si me da miedo que muchos hermanos se sientan solos y voy a hacer lo que pueda para que no se sientan así", ha señalado.

Por eso pide a la comunidad LGTBI+ "no ser colectivo, sino jauría" y máxima difusión a su caso "para hacer consciente a esta sociedad que la homofobia y el odio están en nuestras calles y tenemos que erradicarla". "Por todas las que están, por todas las que estarán", ha concluido el artistas en su mensaje en redes.