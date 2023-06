Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han organizado un operativo de búsqueda en la zona de Blanca después de que un vecino diese la voz de alarma: aseguró que había visto un cadáver flotando en el río Segura, indican fuentes cercanas al caso.

Al lugar se movilizaron buceadores del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil, así como Bomberos del Consorcio de Extinción y miembros de Protección Civil.

El despliegue está en marcha y, por el momento, no se ha encontrado cuerpo sin vida alguno. El testigo afirma que se trataba de una persona, pero este extremo, hasta que no se produzca un hallazgo, no se puede confirmar.