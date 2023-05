«Ir a trabajar donde tienen lo ‘mejorcico’ de cada casa les da reparo», considera el sindicalista y funcionario de prisiones, que considera que los «dos mil y pico de euros» que cobraría al mes un médico de la cárcel es un sueldo bajo. «Si tienes que llevar todas las urgencias, tener en cuenta que tienes que trabajar haciendo guardias, pasar consultas, ver a los ingresos, ver a los aislamientos… y son 1.100 internos, por mucho que quieras...», comenta al respecto el funcionario.

Actualmente en Campos del Río trabajan «un médico por la mañana y otro por la noche», además de cuatro enfermeros, también con sus turnos. Como falta personal, en algunos tramos del día no hay nadie de forma presencial. «Hay momentos en los que no hay médico: por las noches nunca, hay guardias localizadas y hay un enfermero, para cualquier tipo de problema que haya», manifiesta Fran Mauri.

A su juicio, la situación estaría «algo mejor» si se diese el caso que «las competencias del servicio sanitario en las prisiones estuvieran transferidas a la Comunidad Autónoma». Esto es, que se vinculen con el Servicio Murciano de Salud (SMS) en vez de con el Ministerio de Marlaska. De esta manera, quienes se presentasen a una oposición para cubrir plazas en la Región podrían ser destinados al penal más grande de la Región (en Sangonera no están colapsados, pues hay algo más de 300 internos y dos médicos).

Sin embargo, las competencias no se transfieren, según Fran Mauri, por un «tema de dinero», ya que «el Ministerio tiene que pagar a la Comunidad para hacer el traspaso, y no quiere».

A Campos del Río va un psiquiatra «una vez a la semana», pese a que «la mayoría de los internos sufre alguna patología mental» y padecen «brotes», afirma Fran Mauri. Psicólogos hay dos y muchos presos piden verlos. «Pero no es posible verlos a todos, por más que quieran».

A Campos del Río va un psiquiatra «una vez a la semana», pese a que «la mayoría de los internos sufre alguna patología mental» y padecen «brotes», afirma Fran Mauri, portavoz de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias en la Comunidad murciana.

Psicólogos hay dos y muchos presos piden verlos. «Los psicólogos están ahí a diario, pero no es posible verlos a todos, por más que quieran. No es que ellos no trabajen, es que no hay manera humana de poner verlos, son 1.100 personas, insiste Fran Mauri». Esta situación deriva en episodios de agresividad por parte de los reclusos, que se acaban atacando entre ellos o a los trabajadores del penal.