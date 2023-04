El influencer mallorquín Naim Darrechi detenido en México por consumo de droga.

Naim Darrechi vuelve a meterse en problemas. El influencer mallorquín fue detenido en México por posesión de drogas, según han confirmado fuentes policiales y ha explicado su novia, la también influencer Yeri MUA, y él mismo en un directo en sus redes sociales, donde también ha publicado fotos de Darrechi esposado.

El arresto se produjo el 12 de abril en Boca del Río (Veracruz) cuando el influencer fue localizado por la Policía Naval mexicana y detenido por alterar el orden público.

Yeri MUA, pareja del mallorquín, explicó en el directo el motivo de la detención. Darrechi y varios amigos fueron vistos consumiendo marihuana en un bulevar en la costa de Boca del Río. Según publican medios mexicanos, los agentes advirtieron a los influencers que no se permitía consumir marihuana ni otras drogas en la vía pública.

No obstante, Darrechi, que es consumidor habitual de marihuana, creía conocer las leyes mexicanas. Según él, permitían consumir en la calle, y eso argumentó con los policías, iniciando una discusión con ellos. En realidad, la legislación mexicana permite llevar hasta cinco gramos de esta droga, pero no consumirla en la vía pública, por lo que el influencer y sus amigos acabaron detenidos.

Después de pasar una noche en la cárcel, fueron liberados, y poco después él y su novia explicaron en un directo la detención.

Tras dar su versión de lo sucedido, la novia de Darrechi también reveló que estaba planeando quedarse embarazada.

Detenido en Mallorca

Esta no es la primera vez que Darrechi es detenido. El influencer ya fue condenado por enfrentarse a varios policías locales en Palma durante un botellón. Los hechos ocurrieron en plena pandemia en la plaza Drassana. El joven se burló de los agentes y los desafió en varias ocasiones: "Voy más ‘fumao’ que Bob Marley, pero como soy más listo que vosotros ya no llevo la marihuana encima. ¿No tienes nada mejor que hacer?", afirmó. Además, él mismo publicó el vídeo de la detención en sus redes sociales.

Por estos hechos, y tras reconocer que increpó y forcejeó con los agentes y causó lesiones a uno de ellos, Darrechi aceptó desde México una condena de seis meses de cárcel y una multa de 180 euros.

En los últimos años, el influencer, que tiene millones de seguidores en las redes sociales, se ha visto envuelto en varias polémicas, como cuando presumió de no haberse vacunado contra la covid y calificó de "borregos a los que lo habían hecho o cuando afirmó no usaba preservativo y eyaculaba siempre dentro de sus parejas: “Me gusta dentro acabar dentro, esa es la verdad (…) yo no puedo con condón, nunca lo utilizo, hasta que un día dije, tío, es raro que nunca haya dejado a una chica embarazada, tantos años, así que voy a empezar acabar dentro siempre, sin ningún tipo de problema, y nunca ha pasado nada”, relató en un directo por lo que fue acusado de hacer apología "de la violación y el abuso sexual". Tras la polémica, tuvo que pedir disculpas por sus palabras.