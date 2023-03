La Facultad de Química de la Universidad de Murcia ha sido desalojada este miércoles a causa de una pequeña explosión que se ha producido en uno de los laboratorios del centro. Tras la deflagración, se ha activado los protocolos de emergencia y se ha procedido al desalojo tanto de los estudiantes como del personal de la Facultad. El laboratorio afectado cuenta con una puerta de seguridad, que se ha sellado, para evitar la propagación de un posible incendio, aunque finalmente no se ha producido.

Hasta el centro se han personado una dotación de bomberos para evaluar los posibles daños. El decano de Química, Francisco Guillermo Díaz, ha señalado a este periódico que la explotación no ha causado daños personales, ya que la zona afectada está en una planta donde no se imparte docencia, por lo que no había estudiantes cerca. Tras el análisis de los bomberos, se ha autorizado la vuelta a la normalidad en la actividad académica de la Facultad.