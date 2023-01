La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Renalis', ha detenido a cinco jóvenes, de entre 19 y 21 años, por agredir, presuntamente, al cantante Antonio Consuegra en la madrugada del 8 de enero en una zona de ocio de Abanilla, al que ocasionaron graves lesiones.

La víctima, de 26 años y vecino de Murcia, tuvo que ser intervenida quirúrgicamente y permaneció ingresado en la UCI del Hospital Universitario Virgen de La Arrixaca de Murcia varios días.

Según explicó el propio Consuegra a este periódico, la agresión tuvo lugar durante una riña a las puertas de un pub del municipio de Abanilla, donde los ahora detenidos, al parecer, agredieron violentamente a la víctima.

Varios testigos dieron aviso a la Guardia Civil y al lugar se trasladaron patrullas, cuyos agentes recabaron toda la información posible acerca de los sospechosos. El cantante explica que fue agredido tras ofrecer un concierto con su banda: según indicó, se le echaron encima ocho hombres porque estuvo hablando con una chica, pareja de uno de ellos.

Consuegra, vocalista del grupo Solo Nos Quieren Los Domingos, rememora sobre aquel día que "el concierto iba bien; al concluir, salí a fumarme un cigarro con dos chicas que había conocido, que estaban de público". Fue entonces cuando "me agarra uno por detrás: primero me tira al suelo, y lo siguiente son siete personas que empiezan a darme patadas por todo el cuerpo".

Se da la circunstancia de que los mismos chicos que antes le pegaron habían expresado, en el recital su admiración por el cantante: "Los conocí a la vez que a las chicas. Ellos cantaron con nosotros las canciones, los vi cantando, saltando... fue un shock muy grande», relata la víctima, que tacha de "tipejos" y "sinvergüenzas" a sus atacantes, los cuales "pasaron de estar cantando conmigo a pegarme una paliza".

"Me dieron patadas en la cabeza, en los costados, y la patada que más me hizo daño es la que me perforó el riñón", afirma, al tiempo que reconoce que "cuando me agarraron por el cuello en principio creía que era alguien del público que me iba a dar la enhorabuena: cuando vi que me tenían agarrado, vi que eso no va por donde yo pensaba".

La Guardia Civil recopiló imágenes de las cámaras de videovigilancia del establecimiento y analizó diversos perfiles de redes sociales, lo que, junto al testimonio de algunas de las personas que se encontraban en el lugar de los hechos, permitió ir identificando a cada uno de los agresores.

Recientemente, la Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local de Abanilla, ha localizado y detenido a estos cinco jóvenes, a los que se les acusa de un delito de lesiones graves, por lo que han sido puestos a disposición del juzgado de Instrucción de Cieza.

La operación continúa abierta, por lo que no se descartan otras detenciones.