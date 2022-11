Los hechos tuvieron lugar en octubre de 2021, de madrugada, cuando un taxista de Alcantarilla fue atacado por un cliente que le asestó varias cuchilladas en la cara, la cabeza y las extremidades superiores. El taxista sobrevivió y su presunto agresor fue detenido, puesto a disposición judicial y mandado a prisión preventiva. El sospechoso ha pedido al juez salir de la cárcel, ya que, según alega, tiene 70 años, está jubilado, sufre dolencias crónicas y no hay riesgo alguno de que se escape.

En su escrito a la Audiencia Provincial de Murcia, la defensa de este hombre argumenta que el cuchillo con el que fue atacado el chófer estaba en el taxi, que el hombre se lo quitó para defenderse "cuando lo blandió contra él" y que el taxista lo arrastró por toda la Calle Mayor de Alcantarilla, con lo cual le causó lesiones graves.

El sospechoso, además, dice que va en plan conciliador: quiere solucionar de la mejor y más amistosamente posible el asunto y que asegura, si lo dejan libre, se iría a Cehegín con sus hermanas "para no coger coronavirus". También promete que se presentará en el juzgado todas las veces que lo llamen.

"Se abalanzó sobre mí, metió la mano por la ventanilla y empezó a acuchillarme", declaró en su momento la víctima, que precisó que había tenido conflictos anteriores con este mismo sujeto, del cual tuvo claro que quería acabar con su vida, afortunadamente sin éxito.

Rencillas previas

La Audiencia Provincial de Murcia, al rechazar su recurso, destaca que "los indicios son palmarios y apuntan vehemente a una tentativa de homicidio, o incluso asesinato". Asimismo, detalla que "consta la realidad de una animadversión entre el apelante y el denunciante por previos conflictos entre ellos, e incluso aquél fue condenado por un delito de daños y se le impuso una orden de alejamiento respecto del taxista perjudicado".

"Junto a ello, obra la declaración de éste, que viene avalada por sus múltiples heridas cortantes y punzantes en rostro, mano y brazo, totalmente compatibles con su relato; por un testigo, que manifiesta haber observado cómo el detenido estaba apuñalando a un taxista cuando el vehículo circulaba por la calle Mayor; el arma blanca encontrada dentro del taxi; y la declaración de la persona que pidió el taxi para el detenido a la que le dijo que sería el único taxista que prestaba servicios nocturnos en Alcantarilla", prosigue el documento judicial.

Además, el tribunal apostilla que el sospechoso no tuvo nunca "ninguna lesión que apunte a que él fue en algún momento atacado por el taxista con el cuchillo, según refleja el primer parte médico unido al atestado".

Riesgo de que delinca

También habla la Audiencia del riesgo de !reiteración delictiva, que no queda enervado por las simples promesas de buen comportamiento, ni por las dolencias invocadas, que no garantizan que una vez se recupere pueda intentar atentar contra el denunciante, todo ello a la vista de los exponentes que apuntan a una elevadísima peligrosidad, evidenciada indiciariamente no solo de la propia acción delictiva (de madrugada, escasa iluminación, con arma blanca y desde el exterior del vehículo, cuando la víctima está en el interior con posibilidades de defensa muy limitadas, todo de forma sorpresiva), sino también por su extenso historial delictivo (con trece condenas por delitos de diversa naturaleza, alguno con violencia física hacia familiares y terceros) y la realidad de un incidente delictivo previo con el denunciante, con prohibición de aproximación incluso, y de un conflicto subyacente persistente, móvil del delito actualmente imputado".

"En definitiva, el recurrente es acreedor a un pronóstico de riesgo muy alto de reincidencia en el crimen en general y contra el taxista en particular, por lo que se cumplen los requisitos antes expuestos para la viabilidad y el mantenimiento de la prisión provisional, medida necesaria, proporcionada y acorde con las concretas circunstancias de tiempo, del hecho y de la personalidad del apelante, que no pueden ser sustituidas por las alternativas que propone el recurso, ninguna de ellas suficientemente eficaz para asegurar que no vuelva a atentar contra los bienes de aquél ni perturbar su paz y seguridad", sentencia el tribunal.