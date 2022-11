José Antonio Casanueva, el abuelo de Marta del Castillo, ha dicho a EFE que seguirá buscando el cuerpo de su nieta “tras la mala noticia" que recibieron este lunes, como viene haciendo desde hace años ayudado por algunos amigos, la última ocasión en un campo cerca de la localidad sevillana de La Rinconada.

Según ha dicho, tras cerrar la Audiencia de Sevilla la pieza separada de este caso, este martes no ha salido a realizar la búsqueda porque no se encuentra bien “después de lo que ayer supimos, que me ha afectado mucho”, pero en cuanto le sea posible volverá a salir, junto a unos seis amigos, a recorrer distintas zonas donde podría haber sido enterrado el cuerpo.

Se trata de un grupo que se reúne de vez en cuando, y que hace unos días estuvo en La Rinconada, “en una zona distinta a donde ya se buscó, cerca de la autovía, en un antiguo vivero de palmeras”, pasando incluso por un riachuelo “en el que no se buscó en su día”.

Ha señalado que, en ocasiones, hay gente que les avisa de posibles sitios donde buscar, y en este último caso fue un hombre que hacía senderismo, “y le llamó la atención que hubiera un bosque abandonado aparentemente”, un sitio que podría ser proclive a que se dejase allí un cadáver.

No ha sabido precisar cuántas veces ha recorrido distintos lugares en busca del cuerpo de su nieta, pero sí ha enfatizado que, en cuanto se encuentre bien, volverá a hacerlo, para agradecer, además, la ayuda que está teniendo en este sentido.

Para la Audiencia Provincial de Sevilla, según el auto hecho público este lunes, el plazo para la investigación ha caducado, sin que se haya habido ninguna prórroga, de acuerdo, indica, con el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, como cita un auto de 26 de octubre de 2022.

La abogada de la familia de Marta, Inmaculada Torres, ha informado de que presentará un incidente de nulidad como recurso, amparándose en el citado el artículo 324, que indica que “si, con anterioridad a la finalización del plazo, se constatare que no será posible finalizar la investigación, el juez, de oficio o a instancia de parte, oídas las partes podrá acordar prórrogas sucesivas por periodos iguales o inferiores a seis meses”, además de pedir el amparo del Tribunal Constitucional en este caso.