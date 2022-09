La alcaldesa de Jumilla, Juana Guardiola, acompañada por la concejala de Cultura, Pilar Martínez, y por el jefe del área, Andrés Martínez, ha informado este martes de que la sala tercera de la Audiencia Provincial ha archivado definitivamente la primera de las dos querellas que el Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento al completo interpuso contra dos funcionarios, la concejala de Cultura y ella misma, relacionada con unas actuaciones celebradas en el Teatro Vico.

"Queda demostrado, por tanto, que se trató de un mero error administrativo que se subsanó de forma inmediata por el servicio en cuanto se detectó. Nunca ha sido un delito como pretendía el Grupo Municipal del PP. Lo único que se buscaba era dañar nuestra imagen de forma personal, en su estrategia de judicializar lo que nunca fue un delito", ha explicado la alcaldesa.

Juana Guardiola se ha reafirmado en las declaraciones que ya hizo en su momento: "Nuestra conciencia ha estado siempre tranquila, pero quiero que quede claro que el daño sufrido personalmente a nosotros y nuestras familias es irreparable. No le deseo a nadie en esta situación tan desagradable. Agradezco los numerosos apoyos recibidos durante este tiempo. Termino diciendo como en otras ocasiones que en política y en la vida no todo vale y esto que hace el PP no es oposición ni fiscalizar a un Gobierno. No estaría de más alguna disculpa".

La querella fue firmada por los concejales del PP el 14 de septiembre de 2020. La testificación se produjo en junio de 2021 y en octubre hubo un primer pronunciamiento de la Fiscalía pidiendo el sobreseimiento y archivo de la causa. El 16 de mayo de 2022 la jueza decretó el archivo provisional por no encontrar causa. A este auto, el grupo municipal PP, de nuevo al completo, presentó recurso, a lo que se interpuso oposición para que fuera archivada definitivamente.