Detenidos dos hermanos por el apuñalamiento de un camarero en Sucina

Ni 72 horas transcurrían entre el sangriento episodio que mandaba al hospital a un joven y el arresto de los presuntos autores del acuchillamiento. El buen hacer de la Benemérita ha culminado en la detención de dos individuos que presuntamente estarían detrás de la pelea que acabó a puñaladas en el marco del festival de verano que cada año celebra la localidad de Sucina, en Murcia.

Según explicaron fuentes cercanas al caso, la localización de los dos sospechosos fue posible gracias a la descripción aportada por los testigos y por la propia víctima, que se encontraba trabajando como camarero cuando se vio inmerso en una riña que fue subiendo de tono y en la cual él se llevó la peor parte.

Tal y como informó entonces La Opinión, minutos después de las nueve de la noche del sábado, Emergencias recibía una llamada para alertar de que un hombre había acuchillado en el brazo a otro, en el transcurso de una pelea. El escenario, la Plaza de la Iglesia de Sucina.

La víctima, de 30 años, pudo repeler el ataque, de ahí la herida en el brazo, y afortunadamente se encontraba consciente, pese a la lesión y la sangre. Así que no fue necesario movilizar a sanitarios en una ambulancia: lo llevaron en un vehículo particular a recibir asistencia médica. El chico acabó en Los Arcos del Mar Menor, el hospital más próximo. Su estado no revestía gravedad: le dieron puntos de sutura y lo mandaron para su domicilio, corroboran fuentes sanitarias.

Al lugar se desplazaron los primeros los agentes de la Policía Local de Murcia, que tomaron declaración a los testigos. Dado que el joven pudo declarar, el agresor estaría identificado, tanto por el testimonio de la víctima como por lo que vieron los que estaban alrededor.

El caso fue puesto en conocimiento de la Guardia Civil, Cuerpo competente para hacerse cargo de la investigación, la cual ha arrojado luz. Fuentes cercanas al caso apuntaron que los dos detenidos serían parientes, concretamente hermanos. Se les imputa un delito de lesiones.