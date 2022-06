Condenan al ‘banco malo’ por no actuar para evitar la okupación de un bloque de pisos en Archena

El Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de Molina de Segura ha condenado a la Sareb (el ‘banco malo’) por no hacer nada para evitar la okupación de un bloque de pisos en Archena. En el fallo, el juzgado, al estimar la demanda de la comunidad de propietarios, obliga a la sociedad a actuar para «cesar de manera inmediata y de modo definitivo las molestias que se vienen produciendo desde las viviendas su propiedad», y la condena «a la privación del derecho al uso de las citadas viviendas durante el periodo de un año».

El abogado de la comunidad de propietarios, Juan Antonio Muñoz Samper, explicó que en estos momentos «todo el edificio, menos cuatro plantas» se encuentra okupado por familias.

El letrado afirmó que estos pisos llevan una década con inquilinos que no solo no pagan, sino que mantienen los domicilios en condiciones insalubres. Aseguró que han llegado a meter ganado en las casas, algo que consta en la sentencia, a la que ha tenido acceso La Opinión.

Aseguran los residentes, en su demanda, que los okupas «generan multitud de ruidos, molestias, gritos, escándalos, música a alto volumen, ajetreo de personas, inclusive a altas horas de la noche que entran y salen, pulsan los porteros automáticos y sobre todo, en los días comprendidos en fin de semana o festivos, siendo constantes los requerimientos a los cuerpos policiales, por diversos altercados, y no solo por parte de los vecinos del edificio sino de la propia calle». Además, el presidente de la comunidad estuvo desde junio de 2017 intentando contactar con la Sareb, burofax incluido.

Sacos de boxeo, muebles rotos y hasta cabras en las viviendas okupadas Los afectados aportaron al procedimiento judicial fotografías de terrazas de las casas okupadas, donde se ve, por ejemplo, «la acumulación de basuras, no solo en las zonas privativas pero visibles del edificio, sino también en zonas comunes y adyacentes», detalla el Juzgado de Molina en su sentencia, donde también pone el acento en «la presencia de animales no domésticos, como cabras, o la introducción de vehículos automóviles en patios interiores». Además, «una propietaria que declaró como testigo añadió la presencia de gallos de pelea hurones, cachorros de perro no atendidos, además de continuos gritos, música alta, aparatos de aire acondicionado puestos las 24 horas del día, amenazas a otros vecinos o rotura de elementos comunes como el telefonillo», destaca la resolución. También hay sacos de boxeo y muebles rotos.



Detalla la sentencia que «en cuanto a la legitimación pasiva, podría cuestionarse que los que realizan las actividades molestas son los ocupantes de las viviendas y no la propietaria (la Sareb), por lo que no podría responsabilizarse a esta de las acciones de los primeros». Sin embargo, considera el juzgado, «en realidad, la propia existencia de los ocupantes se debe a la acción, o más bien, a la omisión de la propietaria, que no vela por el mantenimiento de su estado posesorio y tolera la ocupación de las viviendas a pesar de conocer su existencia y las molestias que ello genera, no haciéndose responsable del correcto ejercicio de su derecho de propiedad».

«Es decir, es la propietaria la que tendría que emprender, en primer lugar, las acciones para impedir que las viviendas sean ocupadas; al no ejercer estas acciones de tutela de su derecho, está consintiendo que se genere para la comunidad una situación de graves molestias que casi inhabilitan la posibilidad de que el resto de propietarios disfrute adecuadamente de sus viviendas», remarca el juzgado.

La Benemérita halló una vez, en una de las casas okupadas, seis kilos de plantas de marihuana, y la Policía ha ido a varios avisos por peleas y ruidos.