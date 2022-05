Cristina Elena T. se sentó en el banquillo de la Audiencia Provincial acusada de asesinar a tiros a su novio, Giuseppe Nirta, en Águilas en verano de 2017, y el jurado popular determinó que no había pruebas para condenarla y la absolvía. Días después, la magistrada presidenta del tribunal, Concha Roig, dictaba la sentencia absolutoria, en consonancia con el veredicto. Una sentencia absolutoria que la Fiscalía finalmente no recurrirá, indicaron fuentes del Ministerio Público. No obstante, falta saber si la acusación particular va a recurrir o no. Este diario se puso en contacto con Pedro Hernández Bravo, abogado de la madre de Nirta, que declinó responder a esta redacción. En el caso de que este letrado tampoco recurra, la sentencia tendrá firmeza.

El difunto era hijo de un capo del crimen organizado de la región de Reggio de Calabria. Aunque el Ministerio Público cree que esto no tiene nada que ver con su asesinato. Cristina Elena, ya exonerada, tuvo que depositar en su momento 5.000 euros, que fueron prestados por su hermana, para salir de prisión provisional. A mitad de mayo, la jueza Roig dictaba un auto para que se le devolviese el dinero. Además, dado que Cristina no es sospechosa, ya no pesan medidas sobre ella: recupera su pasaporte y podrá salir de España cuantas veces quiera.