El psicólogo que examinó a la presunta parricida de Yecla dice que el síndrome de embarazo desconocido no existe

Sandra M. L., la joven acusada de asesinar hace siete años a su bebé recién nacida en el cuarto de baño de la casa de sus padres, donde dio a luz, no es una psicópata y se quedó “en shock” tras el parto, según la psicóloga de parte que realizó un informe encargado por la defensa y que testificó este lunes en el juicio que se sigue contra la joven.

Cuando la evaluó, según la experta, “lo primero que tuve que descartar es que esta mujer sea una psicópata. Creo que estaba en shock y pensaba que tanto ella como la niña iban a morir las dos. El shock la desbordó”.

A pregunta de si es posible cortar un cordón umbilical mientras alguien se encuentra en shock, la psicóloga respondió: “Sí, porque no llegó a tener una parálisis completa. Un shock es muy variado”. “Sí pudo cortar el cordón en un intento de que la niña reaccionase, pero no tenía los conocimientos” adecuados para ponerla a salvo, consideró, para añadir que “yo sí creo que intentó auxiliarla, pero muy desafortunadamente”. En opinión de la psicóloga, en aquel momento Sandra “tenía tanto miedo que no podía ni gritar”.

Sin embargo, el psicólogo forense (no de parte) que también testificó este lunes tiene claro que la chica no sufría patología alguna que le impidiera saber que estaba embarazada. Este experto sentenció que el síndrome de embarazo desconocido no figura en la clasificación internacional correspondiente, mientras que la psicóloga de parte apuntó que, aunque eso es verdad, también lo es que hay quien lo ha estudiado: médicos en Murcia y una asociación francesa, dijo.

El abogado defensor de Sandra, en su última intervención, pidió que, si el jurado no considera que tenga que absolver a Sandra, se calificase lo ocurrido de homicidio por imprudencia, leve o grave. Y que, si se la condenase por asesinato, tuviese en cuenta la eximente incompleta de enajenación mental transitoria en el momento en que ocurrieron los hechos.

Debido a que el letrado ha cambiado en su línea de defensa, el juez del Olmo intervino y explicó que ha habido un “entorpecimiento muy grave”. La fiscal Torres dijo que el escrito de conclusiones definitivas tenía que estar hecho ya, y el magistrado apuntó que supone “una distorsión”. “Trabajo por la tarde y me va a tocar por la noche, de madrugada”, indicó Del Olmo, a lo que la fiscal contestó que va a intentar tener su informe en 24 horas, “pero no sé qué va a alegar la defensa”.

El juicio prosigue este martes con la exposición de los informes de la fiscal y del letrado defensor, tras lo cual se redactará el objeto del veredicto.