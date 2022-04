La acusada de asesinar a su novio en Águilas insiste en que un pistolero encapuchado cometió el crimen: "Vi la luz del arma"

Cristina Elena T., la acusada de asesinar a tiros a su novio en verano de hace cinco años en Águilas, aseguró, entre lágrimas, que la primera fiscal y la abogada de oficio que le tocó se rieron de ella cuando se confundió en una fecha. “No se pueden comportar así con una persona que nunca en la vida ha hecho nada”, manifestó la procesada, que insistió en que fue un encapuchado, pistola en mano, el que mató al italiano.

La víctima era Giuseppe Nirta, de 52 años, hijo de un capo del crimen organizado de la región de Reggio de Calabria. La mujer explicó que su pareja le dijo que trabajaba “en una fábrica de ostras” y nunca le habló de ingresos por narcotráfico.

Cristina Elena, que se enfrenta a penas que suman 26 años de cárcel (24 por el asesinato, dos más por tenencia ilícita de armas), indicó en los folios que forman parte de la causa que vio al encapuchado “detrás de Giuseppe”. Cuando vio al pistolero "me fui corriendo".

"Vi una luz del arma", comentó, para explicar que recuerda un fogonazo. "He ido al psicólogo y me han dicho que es normal que todavía tengo el susto; he hecho acupuntura porque la pierna se me dormía de noche".

"Había gente que me decía 'asesina', que se burlaba de lo que había pasado", rememora la mujer, de origen rumano y que lleva 15 años en España. Pese a hablar castellano, "hay palabras que tengo que preguntar qué significa", por lo que tuvo problemas a la hora de declarar ante los investigadores: le faltaba vocabulario.

Una integrante del jurado preguntó a Cristina si aparcaron el coche en la puerta de la casa o del recinto. "A la puerta de la casa no llegamos: todo lo que pasó, fue justo al bajar del coche", contestó la mujer.

Otro miembro del jurado preguntó si se sabía la contraseña del teléfono de su novio, con el cual avisó al amigo de la víctima, y la acusada relató que el terminal "era nuevo, no tenía contraseña".

Y es que, tras el crimen, la mujer usó el móvil de su novio para "contactar con un conocido de la víctima, contándole que habían disparado a su pareja sentimental, siendo éste, el que realizó llamada a los servicios de emergencias. Cristina Elena en ningún momento llamó a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ni a los servicios médicos para que atendiesen a Giuseppe Nirta", como se lee en la calificación fiscal .

La fiscal cree que es culpable

"Le disparó en siete ocasiones, la última de ellas en la frente, para evitar que se levantara", apuntaba el lunes la fiscal, Arantzazu Echeandia, al dirigirse al jurado, a quienes pidió "que se olviden de la idea de los fiscales que ven en la televisión". La fiscal, que llegó a emocionarse en un momento de su disertación, dejó claro su independencia, ya que "nosotros siempre actuamos para que se haga Justicia: los fiscales no buscamos una sentencia condenatoria a toda costa", dijo.