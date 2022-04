El viernes por la noche tuvo lugar un incidente en Ibiza en el que se vio involucrado un popular concursante del reality británico Geordie Shore, Ant Kennedy, y que le ha obligado a permanecer ingresado en el Hospital Can Misses.

El joven había llegado a la isla junto a otros compañeros del programa (Chloe Ferry, Sophie Kasaei, Nathan Henry y Abbie Holborn) y el mismo día en el que aterrizó, el viernes, el grupo se dispuso a vivir la noche ibicenca. Pocas horas después, al mediodía del sábado, Kennedy publicaba en sus redes sociales que estaba ingresado en el hospital de Ibiza, con la mandíbula rota en tres partes y que había tenido que ser operado de urgencia por las lesiones.

Ante la avalancha de especulaciones sobre qué le habría ocurrido al británico, en torno a las 13 horas de hoy domingo ha decidido publicar en su perfil de Instagram cómo ha acabado con la mandíbula rota.

"Fui atacado por un hombre y su amigo en el bar deportivo Lineker en San Antonio, Ibiza. Un saludo para el gerente de allí, que me ayudó. Fue un ataque completamente no provocado, simplemente estaba bailando disfrutando de la primera noche de mis vacaciones. Así que cualquiera que pregunte si he estado peleando la respuesta es no, no estaba peleando, ¡fui brutalmente atacado!", explica Ant en su post.

Añade: "Vine a Ibiza para escaparme, relajarme y divertirme, pero en lugar de eso me rompieron la mandíbula en tres partes, tanto la superior como la inferior. Me han puesto alambres para mantener la boca cerrada y tengo la cara entumecida debido a los daños en los nervios causados por los puñetazos. La sensibilidad puede o no volver, no lo sabemos, y me han puesto algunos puntos de sutura por si acaso. En este momento me parezco mucho al hombre elefante. El tiempo de recuperación es de 4 a 6 meses para la mandíbula, pero el daño en el nervio no lo sé. También necesito rehabilitación ya que la parte superior de la mandíbula no se puede arreglar con cirugía debido a su ubicación".

Su mayor preocupación es que al parecer hay quienes han sufrido lesiones semejantes y, tal como apunta Kennedy, han tardado 12 años en recuperar la sensibilidad. De ser así ve que su carrera televisiva podría haber llegado a su fin.