Se han cumplido ya tres meses de la desaparición de Esther López, la joven que el pasado día 12 de enero, y cuyo cadáver fue hallado 24 días después, el 5 de febrero, en una cuneta de la carretera a la entrada de la localidad vallisoletana.

Miguel, el padre de la joven, rompió su silencio en el que apunta a una sola persona como presunta asesina de su hija: "La tuvo agonizando 8 horas".

"Mi mujer y yo no salimos de casa ni hablamos con nadie. Todo esto lleva su tiempo, seguimos esperando respuestas, se nos está haciendo muy largo, pero qué le vamos a hacer", comenta en una entrevista a EL ESPAÑOL.

"Según cinco forenses, Esther se podría haber salvado", comenta Miguel que afirma que "hace tres días tuvimos una alegría, de la hija que aún nos queda, Inés, que nos dio una nieta". "No puedo decir nada, prefiero no hablar. Todo está en secreto de sumario. Lo único que sé es que mi hija podría estar viva y no lo está", concluye.

El cuerpo tenía heridas sangrantes

Las investigaciones en el caso de Esther López siguen avanzando y en los próximos días se conocerá si algunos de los 500 restos biológicos hallados en la casa de Óscar pertenecen a la joven. El cadáver de Esther López tenía heridas sangrantes, según la autopsia, y en los registros de la vivienda del amigo y sospechoso de su muerte se han encontrado restos de sangre, que serán analizados en los próximos días.

La Policía Judicial de la Guardia Civil de Valladolid y de la Unidad Central Operativa creen que varias de las muestras que se han encontrado durante los cuatro días de registros en la vivienda de Óscar, amigo y único sospechoso de la muerte de Esther López, podrían ser de la joven. Según ha podido saber Informativos Telecinco, el cadáver de Esther López tenía heridas sangrantes y los perros especializados marcaron varias zonas en la casa y en la finca de El Romeral.

Las más de 500 muestras de restos biológicos hallados en la vivienda serán analizadas en Madrid en los próximos días para saber si tienen relación con Esther López. La Guardia Civil busca una explicación a lo que sucedió la noche del 12 de enero en la que desapareció la joven y confirmar con los hallazgos en los registros que estuvo en la vivienda de su amigo.

La familia pide al autor que se entregue y confiese

"Queremos que quien te quitó la vida y te colocó en esa dichosa cuneta, de forma vil y meditada, pague por ello", ha reclamado abiertamente la familia de Esther López en un emotivo, y a la vez duro, comunicado leído por Sara, una prima de la víctima, quien ha apuntado que al "asesino", en singular, «solo le queda la opción de esperar y alargar nuestro dolor o la de entregarse y confesar». Esto último lo pidió a un mayor volumen antes de reiterar que no van a descansar hasta conseguir "ju